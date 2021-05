Je pondělí 10. května 2021, minutu před 9. hodinou ranní. Za pár okamžiků s otevřou dveře strakonického obchodu s obuví Boty Yvetta. Lidé si tak budou moci po půl roce opět nejen koupit boty, ale také si je hlavně vyzkoušet. Přesně za tím účelem jsem přišel i já - během pár okamžiků jsem si vyzkoušel oblíbené Prestige, zaplatil a měl pocit, že je vše zase v normálu.

Iveta Hrabáková. | Foto: Deník/Petr Škotko

Ale přesto jsem trochu zklamán. Čekal jsem větší zájem lidí - vždyť podle diskusí na internetu by měla být polovina národa bez bot, protože přes web boty nikdo moc kupovat nechtěl. "Neočekáváme, že by byl hned plný obchod lidí," říká podnikatelka Iveta Hrabáková. "Spíše to bude pozvolné a lidé budou chodit v průběhu celého dne. Alespoň doufáme," říká stále aktivní basketbalistka.