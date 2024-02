Na městskou policii se přibližně v polovině ledna obrátila pokladní z vlakového nádraží s poznatkem, který záhy zaměstnal i kolegy ze státní policie a lékaře.

Městská policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Edwin Otta

A to opakovaně. „Oznamovatelka popsala, že už několikátým dnem se na nádraží pohybuje evidentně zmatený a asi nemocný muž, mluví pouze anglicky a na sobě má jen košili, kalhoty a sandály bez ponožek. Prý si vždy koupí jízdenku třeba do Plzně a hned ji zahodí do koše,“ popsala situaci tisková mluvčí MP Strakonice Jaroslava Krejčová.

I na hlídku mluvil muž (28) velmi zmateně, chvíli německy, chvíli anglicky, byl neklidný a dalo se usuzovat, že je psychicky nemocný. „Policisté z obvodního oddělení záhy zjistili, že se jedná o Němce a v Německu je pohřešován,“ doplnila mluvčí PČR Jaromíra Nováková.

Po prvotních šetřeních a vyšetřeních byl muž hospitalizován na psychiatrii. Odtud ho však po několika dnech pustili a on se vrátil do Strakonic. Znovu tedy jeho případ řešila státní policie, než přišla zpráva, že Německo pátrání po tomto muži už zrušilo.