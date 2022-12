KVÍZ: Znáte hrady na jihu Čech? Jsou slavné, krásné a tajemné

Pracoval na zahradě, když mu k nohám dopadl záhadný kámen z nebe

Na okamžiky v neděli 4. září několik minut po 14. hodině Lukáš Chvátal z Blatné asi nikdy nezapomene. Osobně se totiž setkal s poslem z nebes. V tu dobu pracoval na své zahradě. „Bylo to přesně ve 14.15 hodin. Kousek ode mne, tak metr a půl, dopadl meteorit, či jiné vesmírné těleso. Letělo obrovskou rychlostí, doprovázel ho hluk a syčení. Po dopadu se z poloviny zarylo do země,“ popisuje událost. Více ZDE:

Dvě srdce nerozdělila ani smrt. Sbohem, můj miláčku. Bude mi smutno

Stojí u malé rakve a v její tváři se střídají smutek, vzpomínky i smíření s krutostí okolního světa. „Sbohem, můj miláčku. Teď už ti je jistě dobře a netrápíš se. Sbohem, Maty, bude mi smutno.“ Když nastal jeho čas odejít do psího nebe, připravila mu paní Martina poslední rozloučení ze Zvířecím krematoriu ve Strakonicích. Více ZDE:

Supercela na Strakonicku přinesla kroupy jako tenisáky. Auta jsou bez skel

Červnové rozmary počasí zasáhly v pondělí v podvečer části Prachaticka a Strakonicka plnou silou. Například ve Volyni padaly kroupy o průměru nejméně pěti centimetrů. Podívat se můžete ZDE:

RETRO: Ošatky, cibuláky, žehličky. Nahlédněte do domácností našich babiček

Kuchyně našich babiček a prababiček, to byla místa, která voněla vždy nějakou dobrotou. Bylo to místo, kde se scházela celá rodina. Na poličce stály dózy na kávu, čaj, mouky a cukr, v kredenci byl vystavený cibulák a nechybělo ani vyšívané motto: Kde se dobře vaří, tam se dobře daří. Nahlédnetě do galerie fotek od Miluše Schejbalové ZDE:

VIDEO: Strakonicko zasáhly lijáky. V Katovicích spadlo 187,5 milimetru srážek

Když v pondělí 27. června odpoledne zasáhlo Volyni silné a hlavně nečekané krupobití, nikdo nemohl tušit, že to byla jen předzvěst dalšího řádění živlů. Kolem 21. hodiny začalo slabě pršet, poté však následovaly silné přeháňky. „Ty skončily v úterý kolem půl třetí ráno a celkem spadlo 157 litrů vody na metr čtvereční,“ dozvěděli jsme od hydrometeorologů v Kocelovicích. Více o děsivě vypadající povodni ZDE:

V Čejeticích na Strakonicku havaroval policejní vůz. Sjel do potoka

25. září vyjížděli profesionální hasiči ze Strakonic a dobrovolní z Čejetic k nehodě vozu Policie ČR u můstku přes potok v obci Čejetice. Nehoda přilákala pozornost mnoha místních občanů. "Prý pronásledoval nějaké auto, ale řidič nezvládl zatáčku, přerazil zábradlí a skončil v potoce," řekl jeden z přihlížejících občanů. Více ZDE:

Skvělá zpráva. Pejsek z kontejneru se vrátil ke své majitelce

V květnu obletěla Strakonice zpráva o nálezu staršího psa rasy yorkshirský teriér v kontejneru na odpadky na parkovišti v ulici U Sv. Markéty. Kolem krku měl silně utažený řemínek, který mu komplikoval dýchání. Jak vše dopadlo, se dozvíte ZDE:

Ve Strakonicích opilý řidič auta srazil ženu na přechodu. Ta na místě zemřela

24. října ráno se ve Strakonicích na přechodu pro chodce u Sídliště Mír stala tragická nehoda. Více ZDE:

Podívejte se, jaký nepořádek umějí udělat Strakoničáci ve svém městě

Domnívat se, že se vymýtí vandalství, nepořádek, úmyslné ničení věcí, je stejně bláhové jako věřit, že lidé začnou ctít zákony. I říjnový měsíc ve Strakonicích o tom svědčí. Strážníci se opravdu nenudili. Více ZDE:

