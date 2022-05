Tragédie na obchvatu

V polovině srpna 2018 se rodina vracela z dovolené. Mezi mezi Vodňany a Protivínem došlo ke srážce jejich osobního vozu s dodávkou. Zemřeli čtyři lidé z osobního vozu. „Obchvat u Vodňan je pastí na řidiče,“ říká Jiří K., který se jako řidič z povoláno pohybuje po silnicích denně. „Láká to tady k rychlosti a přitom je těžké odhadnout vzdálenost. I když jedete bezchybně, může to vás kdokoliv napálit. Už jsem tady kolem nehod projížděl víckrát,“ říká.

Ale na Strakonicku je více nebezpečných míst. Zkušenosti s nimi mají především zdravotníci ze záchranky. „Z našich dalších zkušeností se mezi místa s vysokou koncentrací závažných dopravních nehod dá počítat R4 v okolí Kbelnice, R4 od Strakonic směr Vimperk – Vlčiny, zatáčky za Strunkovicemi, zatáčky nad Zlešicemi, a dále zatáčka u Drahonic,“ říká vedoucí lékař strakonické záchranky Zuzana Hornychová. Nebezpečno je také na rovném úseku z Katovic na Střelské Hoštice. „Na Vodňansku pak vede jasný prim obchvat Vodňan. Nejedná se o absolutní počet nehod, spíše o nehody, které vedou k závažným úrazům a následkům na zdraví,“ dodává lékařka.

KANONÝR DENÍKU: Čtyřikrát jsem se v chlapech trefil poprvé, říká Dominik Suchý

Desítky nehod

Za nebezpečné je nutné považovat především části rychlostních komunikací I. tříd. „Na mnoha úsecích máme v průběhu let zaznamenány četné dopravní nehody, často i tragické, zapříčiněné zejména nepřiměřenou rychlostí nebo rychlou, náhlou a nenadálou změnou povětrnostních klimatických podmínek – silný nárazový vítr, prudký déšť, silné sněžení, námraza. V rámci našeho okresu evidujeme ročně v průměru 180 dopravních nehod,“ říká ředitel územního odboru HZS Strakonice Ota Šmejkal. U valné většiny z nich se jedná o méně složité zásahy, jakou jsou úklid vozovky, odstranění překážky silničního provozu apod. Přibližně 10 až 15 případů ale znamená zásah s vyproštěním osob.

Ale je zde i jiný problém. Jihočeské silnice neodpovídají současnému provozu, jehož intenzita se každým rokem zvyšuje. Případné rozvolnění výuky nových řidičů má svá úskalí. Myslí si to jihočeský expert organizace BESIP Václav Kovář. „Jsou to silnice první třídy, kde schází vhodná místa pro předjíždění,“ vysvětluje Václav Kovář, co z hlediska bezpečnosti neodpovídá na hlavních jihočeských komunikacích nárokům stále se zvyšujícího provozu.

Řidiči, kteří se pak dostanou do kolony vozidel nebo musí jet pomalu třeba za nákladním autem, proto mají jen krátký čas na předjetí a tím se mohou snadno dostávat do nebezpečných situací. Jsou to v podstatě podle Václava Kováře všechny hlavní směry z jihočeské metropole. „Na Jindřichův Hradec, na Český Krumlov, na Týn nad Vltavou nebo na Písek,“ vyjmenovává Václav Kovář.

OBRAZEM: V nemocnici visí obrázky, které malovaly děti s diabetem

Bourá se všude

Policisté se na nebezpečné úseky dívají poněkud jinak. „Na okrese Strakonice nelze přesně specifikovat místo, kde by docházelo k častým dopravním nehodám. K těm totiž dochází všude. Příčinou je nejčastěji rychlost a nevěnování se řízení,“ říká tisková mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková.

Nejvíce dopravních nehod se za poslední dva roky stalo v katastru obce Drahonice na komunikaci I/22, zaměříme-li se na úsek výjezd ze Strakonic až k Libějovickému přejezdu, kde okres končí. Loni zde bylo 29 dopravních nehod, letos zatím o dvacet méně. Právě u Drahonic došlo letos 15. dubna ke smrtelné dopravní nehodě. Řidič vlivem rychlosti nezvládl řízení a sjel mimo komunikaci.

Dalším místem s vyšším počtem dopravních nehod je silnice I/20 okolo Vodňan. Letos zde policisté řešili šest dopravních nehod, loni 17.

silnice I/22



úsek Katovice – železniční přejezd u Poříčí – Střelské Hoštice



zatáčka na horizontu u Drahonic (Vodojem Drahonice)



silnice I/20



silniční obchvat Vodňan až na krajnice okresů ST – PT – ČB



lesní obora u Sedlice



úsek Blatná – Tchořovice – Lnáře



úsek Sedlice – železniční přejezd u Hněvkova



silnice I/4



úsek Strakonice – Strunkovice nad Volyňkou – Volyně



úsek Volyně – Zlešice – serpentiny u Zlešic (zde zejména v zimním období)



silnice II/139



úsek Kbelnice – Dobev



silnice II/174



křižovatka A26 (Tchořovice, Pole, Lnáře, Hradiště)