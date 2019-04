„Plavba byla klidná, z Lipna do Frymburka jsme pluli hodinku, a motor po generální opravě šlape jako hodinky,“ ohlásil kapitán plavidla Antonín Labaj. „Co se vody týká, stav je pro nás ideální. Čím víc, tím líp.“

O převozníka navíc mají v Horní Plané a jsou za to moc rádi, letos v létě je totiž čeká pěkná fuška. Jsou konečně čtyři, mají tak dvě party. „Od července do listopadu se bude opravovat silnice mezi Novou Pecí a Bližší Lhotou a veškerý provoz bude na nás, takže se budeme mít co otáčet,“ svěřil se jeden ze čtveřice převozníků, Karel Kukačka, který lidi přes Lipno vozí už téměř čtvrt století.

O spuštění lodi v Horní Plané se postarali hornoplánští dobrovolní hasiči, kteří už ho za léta praxe mají v malíčku.

"Přes zimu se dělaly přípravy na letošní sezónu, opravovaly se spojky, měnil se systém mazání nebo se zavařovaly splazy," dodává Petr Tahotný, vedoucí hospodářsko-správní odboru města. "Předělali jsme i automaty na jízdenky, jsou na nich od letošního roku i terminály na platební karty. Čekáme zesílení provozu kvůli uzavření silnice mezi Novou Pecí a Bližší Lhotou,"

Přívozy přepraví přes čtvrt milionu lidí

Pokud bude stejně teplé a slunečné léto, jako bylo loni, dá se čekat, že přívozy v létě převezou dohromady více než 250 tisíc turistů i místních. Ten frymburský loni přepravil více než sedmdesát tisíc lidí, hornoplánský, který hojně využívají i žáci škol a ti, co jezdí za prací, dokonce sto dvacet tisíc lidí. „Trend je mírně narůstající,“ uvádí shodně provozovatelé a doufají, že bude pokračovat i letos. Investice před sezónou se podle provozovatelů pohybují všude v řádech stovek tisíc korun, někde jdou až do milionů.

„Kromě toho, že je přívoz velice praktický dopravní prostředek, se jedná o hojně navštěvovanou i fotografovanou turistickou atrakci," říká Jiří Mánek z Turistického spolku Lipenska, který se stará o propagaci území sahajícího od Stožce po Rožmberk. „Perfektně zapadá do mozaiky zajímavostí a specifik rekreačního vyžití na Lipensku. Vždyť s přívozem tu v létě při plánování výletů počítají téměř všichni, loni se na jednom z nich dokonce odehrála i svatba.“

Revize a opravy vyjdou na miliony

Před sezónou všechna plavidla prošla přísnou revizí. „U nás aktuálně probíhá náročná rekonstrukce, oprava jde do milionů,“ dodává René Wippern, majitel a provozovatel přívozu v Dolní Vltavici.

Ve Frymburku letos do oprav lodi dali, stejně jako loni, přes půl milionu korun. „Kromě motoru se opravovalo kormidlo, generální opravou prošla i hydraulika a elektromagnetické spojky, loď dostala nová ložiska hřídelového vedení,“ doplnil technické podrobnosti Antonín Labaj, který Lipno bude, coby kapitán, brázdit s kolegou Milošem Boháčem. „V příštím roce musíme investovat dalších více než dva miliony korun,“ dodal za společnost ATZ Global s.r.o., která přívoz provozuje. I proto se mírně zdražilo jízdné. Jednotlivec za převoz ve Frymburku zaplatí dvacet korun, cyklista za kolo dalších patnáct. O pět procent víc se platí za auto. Děti do tří let ale od letoška jezdí zdarma.

V Horní Plané přívoz funguje od půl sedmé od rána až do půl osmé večer, v létě o hodinu déle, ve Frymburku zatím od devíti do pěti.