Lékárnu i KFC budeme moci navštívit ještě před Vánoci. Potvrdil to Radim Žahour, generální ředitel developerských a obchodních společností Garantstav group, do které spadá i Garantinvest, s.r.o. a JPCB a.s, které vlastní pozemky v okolí nového Kauflandu.

VIDEO: Nová lékárna a KFC už se rýsují, podívejte. Otevřít mají do Vánoc

K lékárně a občerstvení do budoucna přibydou i další obchody. Bude tu drogerie, nábytek i elektro, diskontní řetězec s oblečením a Strakoničtí by se měli dočkat i hobby marketu.