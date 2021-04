Podívejte se, jak by loď ze Suezu vypadala v jihočeských vodách

Kontejnerová loď Ever Given se stala slavnou poté, co uvízla na mělčině a zablokovala Suezský průplav. Podívejte se, kolik místa by loď o délce čtyři sta metrů zabrala na různých místech v Jihočeském kraji.

Jaké místo by obří kontejnerová loď Ever Given zabrala na rybníku Vajgar v Jindřichově Hradci? | Foto: http://evergiven-everywhere.glitch.me/

Loď Ever Given

- délka: 399,94 m

- výška: 58,8 m

- rychlost: 42.2 km/h Webovou aplikaci vytvořil Garrett Dash Nelson. Kombinuje satelitní mapu zeměkoule a fotografii kontejnerového kolosu. Na webové stránce http://evergiven-everywhere.glitch.me/ si tak můžete loď umístit na libovolné místo na zeměkouli. A nemusíte se bát, že poměr lodi k okolí netrefíte - tvůrce v hravé aplikaci myslel i na toto a loď zachovává poměrnou velikost k místu, kam ji dáte. V Římově začala oprava slavné křížové cesty, podívejte se, jak vypadá dnes Přečíst článek › Čtyřsetmetrová loď se sotva vpasuje do rybníku Vajgar v Jindřichově Hradci nebo do Vltavy ve Zvíkovském Podhradí. Můžete se také podívat, co by způsobila na českobudějovickém železničním nádraží, na letišti nebo v zámecké zahradě v Českém Krumlově.