Poděbradovou ulicí bude možné projet už na konci listopadu

Strakonice – Obyvatelé ulice Krále Jiřího z Poděbrad si již brzy oddychnou. Rekonstrukce ulice jde do finále.

V části této ulice ze strany od nemocniční brány byly ve středu dokončovány přípravné práce pro pokládku povrchu.

„Pokud vyjde počasí v příštím týdnu, dojde na pokládku betonů a dalších dvou vrstev živičného povrchu,“ řekl Zbyněk Korec, stavbyvedoucí dodavatele firmy Robstav stavby k.s. Dokončování povrchů je možné při minimální teplotě čtyři stupně nad nulou, níže by neměla klesnout.



Na druhé straně u základní školy ve směru od Povážské ulice došlo ke zpoždění. To bylo způsobené havarijním stavem rozvodů pitné vody a to v celé části až k odbočce do Erbenovy ulice. Bohužel se to zjistilo až po odkrytí povrchu.



Výměna potrubí vyšla na necelý milion korun. O tuto částku byla cena zakázky navýšena.



Na této části stavby se připravují chodníky ke dláždění a již je hotové nové veřejné osvětlení. „Pokud bude takto i další dny, silnici dokončíme a zprovozníme do konce listopadu,“ uvedl Zbyněk Korec. Původní termín dokončení celé stavby byl 6. prosinec.



Odbor dopravy bude do dokončení stavby, tedy do konce listopadu, dostupný pouze pro pěší.