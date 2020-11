Brzy by se nemocnice mohly začít pomalu vracet k běžnému provozu.

Pokud bude tento trend i nadále pokračovat, mohly by se krajské nemocnice už kolem 23. listopadu dostat na polovinu z maxima hospitalizovaných, což vychází zhruba na tři stovky pacientů.

„Ukázalo se, že Jihočeské nemocnice jsou v porovnání s ostatními regiony skutečně robustní a v minulých dnech byl náš kraj uváděn jako jeden s největším počtem volných lůžek. Pokud bude vývoj situace pokračovat podle našich předpokladů v podobném trendu, mohli bychom podle rychlosti poklesu hospitalizovaných pacientů začít obnovovat normální provoz. Především si konečně trochu uleví i naši zdravotníci, kteří si to už opravdu zaslouží,“ přibližuje aktuální situaci v krajských nemocnicích hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Zdravotníkům výrazně ulevili pracovníci v sociálních službách. Díky výborně nastavenému systému oddělování covid pozitivních klientů, od klientů covid negativních, kdy řada z nich zvládala nemoc bez větších příznaků, se podařilo ulevit právě nemocnicím. Plošné testování antigenními testy v jihočeských domovech pro seniory probíhá zatím velmi dobře, a to i přesto, že testovací sady kraj obdržel s výrazným zpožděním.

Zdroj: Deník/ Zuzana Gabajová

Horní křivka kopíruje vývoj počtu všech hospitalizovaných pacientů v čase, kdy došlo k oploštění, kulminaci a v minulém týdnu také k jasnému poklesu. Dolní křivka znázorňuje vývoj situace na jednotkách ARO a JIP a i tady křivka postupně klesá. Infografika: Jihočeský kraj

„Neevidujeme žádné výrazné pozitivity ani mezi personálem, ani mezi klienty. Ukazuje se, že jsme v těchto zařízeních hodně a kvalitně testovali pomocí testů PCR, a že zde byla dobře nastavená kritéria pro rozdělení klientů C+ a C-. Za to patří všem pracovníkům v sociálních službách velké poděkování,“ uzavírá hejtman a nadále žádá všechny Jihočechy o trpělivost při postupném rozvolňování. Maximální obezřetnost je podle vedení kraje stále na místě.