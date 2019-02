Vodňany – Městský rozhlas varuje před velkou vodou. V pohotovosti jsou hasiči i policisté. Do města nejde vjet přes most od Rybářské školy, i ten už totiž olizuje voda.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Iva Höflerová

I tak to ve Vodňanech vypadá, když jde velká voda. „Máme povodňový plán, ale nyní bychom ho chtěli zpracovat i do digitální podoby. Pro město to například znamená, že víme už přibližně tři hodiny dopředu, že se blíží velká voda,“ uvedl starosta Milan Němeček.

Vše bude zpracováno na počítači a zobrazí se také oblast, kterou voda zasáhne. „Pro nás je to čas abychom místní varovali a zvládli udělat opatření, aby byly škody co nejmenší,“ vysvětluje starosta Němeček. O tom, že je v takové chvíli každá minuta dobrá, ví své i David Gela. „Mám s velkou vodou ve Vodňanech tři zkušenosti. Nejhorší to bylo v roce 2002. V takovou chvíli je dobrá opravdu každá minuta natož hodina,“ říká Gela.

Zpracování digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému vyjde na 6,5 milionu korun.



Klára Alešová