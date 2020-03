Do úterního podvečera vyšetřily laboratoře v regionu pode ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslavy Kotrbové 375 nových suspektních vzorků od osob, u nichž lékaři vyslovili podezření na možné onemocnění COVID-19.

ON-LINE:

„Pozitivních bylo 16 vzorků, což vyrovnalo dosud nejvyšší denní nárůst na jihu Čech z 25. března. Jednalo se především o nákazu předanou prostřednictvím rodinných nebo jiných kontaktů s již dříve pozitivně testovanými osobami, to znamená, že tyto osoby již byly většinou v karanténě. Někteří nemocní uváděli ve své anamnéze také pobyt v zahraničí nebo v Praze,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Odlišnosti v číslech:

Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány odlišnou metodikou. Zatímco ministerstvo zdravotnictví uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, a tento výskyt byl k dnešní dvacáté hodině 103 případů, tj. v relativním vyjádřen 16,07 případu na sto tisíc obyvatel regionu, KHS zveřejňují nové případy v regionu po jejich verifikaci a to jednou denně vždy k osmnácté hodině.

Co říká statistika:

K úterní 18. hodině bylo podle verifikovaných dat KHS v regionu mezi nemocnými 59 žen a 41 mužů.

„Šestadvacet nemocných má trvalé bydliště na Strakonicku. Jednadvacet jich je z Českokrumlovska, sedmnáct z Českobudějovicka, čtrnáct z Prachaticka, čtrnáct z Táborska, pět z Písecka a tři z Jindřichohradecka,“ konstatovala zástupkyně epidemioložky KHS Jihočeského kraje Gabriela Žampachová.

Mezi nemocnými jsou tři děti, jeden nemocný je v kategorii od 15 do 19 let. V produktivním věku 20 až 64 let je 69 pozitivních případů a celkem 27 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech indikováno k vyšetření už celkem 3906 osob. V povinné karanténě se k úterní 18. hodině nacházelo 1193 Jihočechů.

Důsledná domácí karanténa

V souvislosti s novými případy, nezřídka vzniklými rodinným kontaktem s nemocným, připomínají hygienici potřebu co nejpřísnější možné izolace pozitivní osoby v rámci domácnosti.

„Nutné je nošení roušek i doma, pečlivé mytí rukou a dezinfekce rukou a všech předmětů, kterých se nemocný dotýká. Pokud je to možné, měl by mít k dispozici svou místnost,“ poznamenala Gabriela Žampachová. Vzhledem k přibývajícím onemocněním kontaktním, tj. vzniklým těsným mezilidským přenosem, pak hygienici opakovaně apelují na důsledné dodržování hygienických zásad a nařizovaných opatření tak, aby se zamezilo dalšímu šíření nákazy.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz.

Aktuální situace k výskytu koronaviru v Jihočeském kraji (Údaje jsou k 31. 3. 2020)

Počet potvrzených případů v kraji 100 (denní přírůstek +16)

Počet osob indikovaných k testování 3906

Počet v úterý testovaných vzorků 375

Počet karantén 1193

Pozitivní případy v jihočeském regionu po okresech: Strakonicko 26 (denní přírůstek +1) Českokrumlovsko 21 (denní přírůstek 0) Českobudějovicko 17 (denní přírůstek +2) Prachaticko 14 (denní přírůstek +2) Táborsko 14 (denní přírůstek +7) Písecko 5 (denní přírůstek +3) Jindřichohradecko 3 (denní přírůstek +1)

Nemocní podle pohlaví:

Ženy 59

Muži 41

Nemocní podle věku:

5-9 let: 1

10-14 let: 2

15-19 let: 1

20-24 let: 8

25-64 let: 61

65+ let: 27