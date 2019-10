„Pokud k nám proudí vítr od jihozápadu nebo jihu, přináší oteplení a pokud od severu, od oceánu, přináší s sebou studené počasí, které nám není moc příjemné,“ vysvětlují meteorologové ze stanice v Českých Budějovicích.

Včera ráno naměřili meteorologové z Kocelovic nedaleko Blatné 0,3 stupňů pod nulou. Historické minimum pro tento den mají z roku 2012, kdy teploměr ukazoval minus 4,2 °C.

Naopak maximum pro 30. října sahá do roku 2018. Tehdy byla nejvyšší denní teplota 18,7 °C.

„Když to srovnáme s ostatními roky v tuto dobu, jsou to poměrně běžné teploty, “ uvedl za meteorology z Kocelovic Vladimír Kovář. On sám prý pamatuje časy, kdy býval listopad se sněhem.

Teploty 30. října:

Minima:

2012 – 4,2 °C

2005 – 1,5 °C

Maximum:

2018 18,7 °C