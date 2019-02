BUZICE/ Ztraceného muže našli velitel dobrovolných hasičů a psovodka

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Škotko

V pondělí odpoledne začala rozsáhla pátrací akce po Miroslavu Korytovi (46) z Buzic. (Strakonický deník informoval v pondělí 14. ledna večer na svých stránkách www.strakonicky.denik.cz).

Pohřešovaného invalidního důchodce s duševní poruchou nalezli v půl šesté večer velitel Sboru dobrovolných hasičů z Buzic Vácalv Žid a policistka, psovodka Sabina Humpálová.

Muž ležel promrzlý ve vysoké trávě v blízkosti řeky Lomnice v místě zvaném U lávky nedaleko obce Buzice. „Byl prochladlý, okolí vnímal, ale nekomunikoval. Na sobě měl pouze tepláky, mikinu a nízké gumové boty. Nalezeného muže převezla RZS do nemocnice,“ řekla mluvčí policie Miroslav Nováková.

Miroslava Korytu postrádala jeho sestra od nedělního poledne, kdy odešel venčit svého psa. Pohřešování oznámila až druhý den po 13. hodině. I přes časovou prodlevu policisté okamžitě zahájili pátrání. Podařilo se zjistit poslední výskyt pohřešovaného a následně byla vyhlášena pátrací akce. Přesně v 16.20 hodin se do terénu vydalo celkem 45 policistů z okresu, čtyři strážníci Městské policie Blatná, 82 místních občanů a hasičů z jednotek Sboru dobrovolných hasičů z Buzic, Myštic a Lomu. „Všem policisté za jejich obětavost děkují,“ dodala Nováková.

I přes nepříznivé počasí, pro které nemohl být použit ani vrtulník s termovizí, pátrací akce po invalidním důchodci skončila úspěšně.

A jaké byly pocity hrdinou pátrací akce?

Václav Žid: „Byla to náhoda. Kdybych ho nenašel já, podařilo by se to někomu jinému. Nepovažuju se za hrdinu, ale věřil jsem, že ho najdeme.“

Sabina Humpálová: „Moc jsem doufala, že ho najdeme, ale pochybnosti byly. Když nám řekli, jak málo je oblečený, moc šancí neměl. Ale všechno dobře dopadlo a to je to hlavní.“

Pes Metis: „Dostal jsem za odměnu buřty a míček. Z něj mám největší radost.“

Ředitel PČR Správy Jihočeského kraje Radomír Heřman na návrh okresního ředitele PČR Strakonice rozhodl ocenit alespoň velitele jednotky SDH Buzice Václava Žida, který pohřešovaného společně s policistkou Sabinou Humpálovou nalezl, udělením Čestného odznaku PČR Správy Jihočeského kraje.