Ledovou plochu třeboňského rybníka Svět si užívají na bruslích rodiče s dětmi.

Na rybníce Svět v Třeboni se prohání bruslaři. | Foto: Deník/ Jitka Davidová

Vendula Šimánková přišla s manželem a slečnami Sofií, Viktorií a Klárou. „My jsme Třeboňáci, máme tu tři holky. Dvě jsou naše a jedna je spolužačka dcery. Bruslili jsme na třeboňském stadionu, bylo to fajn. Viděli jsme, že se tady bruslí, bydlíme kousek odsud, tak jsme vyrazili. Tady jsme letos poprvé. Vloni Svět nezamrzl. Teď je to vypuštěný a znovu se napouští. Povrch je suprový, je tady trochu poprašek sněhu, není nad to, zabruslit si na velké ploše,“ řekla nadšeně maminka dvou slečen.