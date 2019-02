Jižní Čechy/VIDEO/ – Matka koledy, střapatí, koledníci s vysokými klobouky plnými růží a také nepřeberné množství nápaditých masek. Ty všechny bylo možné v sobotu spatřit v Loučovicích na Českokrumlovsku. Právě tady se totiž poslední lednovou sobotu konal masopust.

Než se však průvod v čele s matkou koledy mohl vydat na obchůzku od domu k domu, aby zde svobodní mládenci vytáčeli koledy, musel dostat povolení koledu vykonávati. To jim zhruba v půl deváté nedal nikdo jiný než sám starosta obce Jan Kubík. Ten také prozradil, že se jedná o sedmý ročník.



„S nápadem na pořádání masopustu přišla paní místostarostka. Ta tradice masopustu tady i v okolních obcích dříve byla, ale časem to nějak vymizelo. Tak nám přišlo jako dobrý nápad to obnovit,“ řekl loučovický starosta. „Každá akce, která spojí lidi, kteří jsou schopni spolu něco udělat, vyjít do ulic a užít si den, je super. I když dneska to bude náročné,“ narážel starosta na ne zcela ideální počasí.

Ale ani silný vítr, ani sněžení neodradilo v sobotu zhruba třicítku dospělých a dětí od masopustního veselí. Po obci se tak proháněla nejen smrtka, jeptiška nebo Olaf z pohádky Ledové království, ale také muchomůrka, kůň či medvěd. Za toho se převlékl 26letý Tomáš Sangl. „Kostým jsem si vybral sám, aby mi bylo teplo,“ smál se. Dodal, že on se místního masopustu účastní podruhé. „Poprvé jsem byl předloni. Moc se mi na tom líbí to, že jdou lidi pospolu a umí se bavit,“ řekl Tomáš Sangl.



Sem tam někoho pozlobit, napáchat nějakou lotrovinu. To byl úkol Ireny Krauskopfové jako jedné ze střapatých. „Zatím jsme hodný. Ono to dneska na ty lotroviny moc není, pokud nás neposílí alkohol, samozřejmě s mírou, tak budeme, vzhledem k té zimě, rádi, když to přežijeme,“ řekla. V průvodu ji v kostýmu rytíře doplnila dcera Nikola a manžel Petr, který byl v pracovní uniformě. Je totiž kominíkem. „My chodíme celá rodina už od prvního ročníku,“ shodovali se.