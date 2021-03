„Minulý víkend byl ve srovnání se začátkem jara v loňském roce z hlediska teplot opravdu studený. Ale nadcházející čtvrtek a pátek už budou díky tlakové výši mnohem teplejší. Dočkáme se příjemných teplot kolem 13 až 14 °C,“ řekl Josef Slavík.

O víkendu by se měly objevit srážky, ale v dalších dnech opět přijdou o něco vyšší teploty. Období od 22. března do 18. dubna bude podle meteorologů na našem území teplotně průměrné. Teploty budou do konce března pozvolna stoupat, v první polovině dubna se už neočekává výraznější kolísání teplot mezi jednotlivými týdny.

Mráz i bouřka

Meteorologové z Kocelovic u Blatné na Strakonicku si píší kroniku už od založení stanice, tedy od roku 1975. A mají k dispozici také údaje o prvních jarních dnech. „Tak například na první jarní den v roce 1976 mrzlo až praštělo. Naměřili jsme tady minus devět stupňů Celsia,“ říká vedoucí kocelovické meteorologické stanice Zdeněk Vondra. A mrzlo podle něho celý den, protože se „oteplilo“ maximálně na minus dva stupně Celsia.

Naopak v roce 2014 bylo o prvním jarním dnu „jako v peci“, což potvrzuje údaj o naměřených takřka letních 21 °C. Nejvíce vody při nástupu jara spadlo v roce 2001, a to devět milimetrů. A o rok později se ke slovu dostala i bouřka.

To byl samec

V noci na úterý 23. března opět klesly teploty na většině území pod bod mrazu. Nejchladněji bylo podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu na šumavských pláních. Na stanicích Kvilda-Perla a Jezerní slať naměřili -12,2 °C a na Horské Kvildě bylo -11,8 °C.

Sadař se musí snažit i v zimě

Celou zimu pracují v sadu manželé Gregorovi ze Lhenic. „Máme třešně, jablka i švestky,“ říká Marie Gregorová. Mít stromy od každého druhu je záměr pro případ, že by některý z nich zničilo počasí. „Loni devadesát procent úrody třešní zničil mráz. Úroda jablek byla šedesátiprocentní a švestek bylo dost,“ hodnotí. Třešně kvetou a zrají jako první. „Stačí ale dva mrazivé dny a je po všem,“ říká Marie Gregorová. Jablka a švestky zase zničí vytrvalé deště či kroupy. V zimě musí sadař zastřihovat stromy. Když mráz neklesne k -20 °C, jsou Gregorovi v sadu denně, aby stihli ošetřit všechny stromky do jara, kdy začíná vápnění a hnojení. Podzim bývá také časem pro vysazení nových stromů.

Má plné ruce práce

Josef Basík se s manželkou přes 30 let stará o rodinné zahradnictví v jihočeském městečku Chýnov. Jaro u nich každoročně barevně čaruje. „Jezdím na výstavy a rád se vracím do ráje cibulovin – Holandska. Mým favoritem jsou lilie,“ prozradil na sebe. Letošní zima byla podle něj vcelku příznivá. „Nejhorší jsou prudké změny teplot. Nynější mrazivé počasí mají vystřídat nadprůměrné teploty. S mrazíky nejen přízemními je nutné počítat během celého dubna. Abychom nebyli smutní z připálených výhonků květů, je třeba pozorovat, zda nedojde k poklesu teploty a připravit si bílou netkanou textilii,“ uvedl tip na ochranu rostlin.

Zjara je dle jeho slov na zahradě spousta práce s úklidem i přihnojováním. „Téměř vše lze přihnojit pomalu rozložitelným zásobním hnojivem a kompostem. V okrasné části je třeba očistit a zastřihnout trvalky, zkrátit keře, růže a hortenzie či provést vertikutaci trávníku,“ přiblížil. V zeleninových záhonech začíná hned, jak trochu oschnou. „Mezi prvními vyséváme mrkev, petržel a ředkvičky,“ upřesnil.

Situace kolem koronavirové pandemie podle něj zvýšila zájem o pěstování. „Mezi lidmi vzrůstá chuť vypěstovat si vlastní zeleninu, ovoce i bylinky,“ uzavřel Josef Basík.

První jarní prolet včel

Tento čas už včelaři netrpělivě vyhlížejí. Jakmile vysvitne slunko a teplota vystoupí nad 13 °C, máme tu první jarní prolet včel. Včelař podle něj může odhadnout, jak jeho včelky přezimovaly. Následují slunečné dny, kdy začínají kvést první jarní květy, které včely lákají na pastvu. Nosí do úlů tolik potřebný pyl, vodu a nektar. Začne-li sluníčko dostatečně prohřívat zem, rozkvetou trnky a to je pro včelaře signál nasadit medníky. Začíná období snůšky medu, kdy má včelař plné ruce práce. Loni bylo medu málo, stále pršelo a dnes na trhu není kvalitní český med. Včelaři věří, že letos bude dobrá snůška a podaří se jim uspokojit veřejnost kvalitním českým medem.