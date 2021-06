Bouře, která v noci na 22. 6. 2021 přinesla i do jižních Čech silný vítr a déšť, škodila i na Českobudějovicku.

U Čakova spadla na místní komunikaci část koruny stromu, v Boršově nad Vltavou zřejmě silný déšť uvolnil kameny, které spadly do ulice Pod Skálou.

Podle starosty Boršova nad Vltavou Jana Zemana v úterý od 02.30 hodin napršelo během 20 minut více než 15 l/m2 a dopoledne se uvolnily kameny v ulici Pod Skálou, které se odlouply ze skalního masivu a dopadly na dlažbu silnice. "Některé se dostaly až na druhou stranu silnice k řece," uvedl Jan Zeman.

"Dnes v noci má opět pršet stejně jako v následujících dnech. Skála nad silnicí Pod Skálou to je naše konkrétní klimatická změna," říká Jan Zeman a dodává, že obec hledá řešení celé situace. Ta je ale komplikovaná v tom, že se zřejmě bude muset zúčastnit více subjektů. Sama obec nemá finance na to, aby lokalitu sanovala a navíc to nejsou ani její pozemky.

"Po dohodě s vlastníky pozemků Lesy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Správou železnic (odvodnění E 55 a dráhy nad silnicí) a Policií ČR budeme muset přijmout rozhodnutí, jak dále postupovat. Místo s aktuálním problémem je zatím ohraničeno výstražnou páskou," doplnil Jan Zeman a připojil, že může dojít k uzavření komunikace na části nebo na celém kritickém úseku od mostu do mlýna. Problémem je například to, že se jedná o lokalitu, kde je nejen zástavba rodinných domů, ale také je zde čilý provoz. "Jezdí tam MHD, auta, cyklisté, chodí pěší," vypočítává Jan Zeman.

V případě radikálního řešení, by se pak zřejmě musela točna MHD přesunout před bývalou restauraci U Brejžků. "Chtěl bych touto cestou požádat naše spoluobčany, kteří se profesně zabývají touto problematikou, zda by byli ochotni napomoci radou s touto situací," konstatoval Jan Zeman a zdůraznil, že je nutné se okolo místa pohybovat s maximální obezřetností.

V Jihočeském kraji bylo ráno hlášeno podle Romana Šperňáka, tiskového mluvčího energetické firmy EG.D, šest poruch na vedení vysokého napětí a zhruba 2 000 odběratelů bylo bez dodávek elektrické energie, konkrétně kolem Vyššího Brodu, Olšiny a Chyšek.

Spadlá část koruny stromu bránila v úterý dopoledne třeba i průjezdu místní komunikace mezi Holašovicemi a Čakovem, ale naštěstí se dalo místo projet i mimo asfaltový povrch vozovky.

Meteorologové varují, že večer v úterý a v noci na středu mohou přijít další bouřky.

Po 10. hodině už energetici hlásili opravu čtyř poruch. „V kraji jsou aktuálně jen dvě poruchy na linkách vysokého napětí a omezeno je přibližně 900 odběratelů. Nejvíce jich je v okolí Vyššího Brodu na Českokrumlovsku," informoval Šperňák o aktuální situaci.

Hasiči vyjížděli hlavně k popadaným stromům. „Od 2:30 do cca 7:30 hodin evidujeme necelé tři desítky zásahů spojených s bouřkami a deštěm. Z toho téměř 20 stromů, pět na Českokrumlovsku, čtyři na Prachaticku, tři na Táborsku, po dvou na Jindřichohradecku, Českobudějovicku a Strakonicku,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Vendula Matějů.

Hasiči zasahovali například také v Českých Budějovicích v Lipenské a Průběžné ulici, kde pročistili okapy a svody vody, protože voda zatékala do domů, čerpali vodu z rodinného domu ve Vodňanech nebo pročišťovali ucpanou kanalizaci ve Strakonicích. „Voda tekla také do budovy Tesca ve Vodňanech, kde hasiči vypnuli v celém objektu elektřinu,“ doplnila mluvčí.

Bouřky k nám přicházely v noci z Bavorska, do jihozápadní části Čech přinesly přívalové srážky s ojedinělými úhrny kolem 50 mm, například v Prášilech. Během dopoledne budou podle meteorologů srážky postupně slábnout a částečně se bude protrhávat i oblačnost. V noci by však podle meteorologů mohly bouřky jižní Čechy opět zasáhnout.