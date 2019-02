Strakonice - Příčinou zničení vzrostlé lípy ve Zvolenské ulici ve Strakonicích byla tlaková vidlice

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Pondělní blesková bouře, která se prohnala Strakonickem, lámala stromy a zaměstnávala profesionální hasiče. Ti podle ředitele Hasičského záchranného sboru Strakonice Oty Šmejkala zasahovali pětkrát. „Jednalo se především o odstranění padlých stromů," řekl.

Ráno, krátce po osmé hodině byli přivoláni do Cehnic k zajištění čapího hnízda na objektu kulturního domu.

Ve Strakonicích bouřka zničila dvě lípy – jednu v ulici Zvolenská, druhou u lávky přes Otavu. Na stav stromů jsme se zeptali Ondřeje Feita z odboru životního prostředí Městského úřadu ve Strakonicích. „Že bouřka zničila lípu u lávky, pro mě bylo překvapením. Vizuálně nebyla nebezpečný strom. Co se týče lípy v ulici Zvolenská, došlo tam k selhání tlakové vidlice. Jde o srůstání dvou kmenů. Taková vidlice by tam neměla být. Bývá to důvodem pro kácení," vysvětlil s tím, že vzniku tlakové vidlice se dá předcházet včasným výchovným řezem či vazbou.

K tomu v tomto případě nedošlo. Zmíněná lípa stojí na soukromém pozemku u panelových domů.

Zásahy

Profesionální jednotka strakonických hasičů v pondělí 14. dubna zasahovala v:

8.17 hodin: obec Cehnice, zajištění čapího hnízda na objektu kulturního domu

12.40 hodin: ulice Zvolenská, Strakonice, odstranění padlého stromu z vozovky

12.49 hodin: obec Cehnice, odstranění padlého stromu z vozovky

13.29 hodin: obec Modlešovice, odstranění padlého stromu z vozovky

16.07 hodin: obec Osek, odstranění padlého stromu z vozovky