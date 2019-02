Volyně - Od roku 1941 zažilo koupaliště jen jednu významnou opravu. Stála dva a půl milionu

Koupaliště ve Volyni. | Foto: DENÍK/Klára Alešová

Osadit nejstarší plovárnu svého druhu u nás dvěma prkny na skákání, betonovou věží s prknem a filtrací vody, díky níž měla být voda v bazénu o něco teplejší. Takové byly před pěti lety plány volyňské radnice. V jejím čele stála tou dobou Lenka Nestřebová. „Chtěli bychom plovárnu co nejvíce přiblížit k projektu, který pro její výstavbu vypracoval architekt Václav Kolátor," zmínila se tehdy. Z velkolepých plánů ale nic nebude.

Tehdy nebyly na rekonstrukci peníze. A nejsou ani dnes. Současné vedení radnice navíc o těchto změnách vůbec neuvažuje. „Rekreační park s bazénem ve Volyni je kulturně technickou památkou České republiky, proto i dost pochybuji, že by osazení výše uvedených zařízení na koupališti památkáři povolili," vysvětlil starosta města Václav Valhoda.

Prvorepubliková plovárna se jednoho vylepšení ale možná nakonec přece jen dočká. Dřevěné převlékací kabiny totiž nutně potřebují rekonstrukci. Potvrdil to i Václav Valhoda. Podle jeho slov se dokonce rýsují i konkrétní možnosti na jejich opravu. „Jedna z variant je vrátit jim původní podobu i s vyhlídkovou terasou. Předpokládám, že během příštího roku by se mohla připravit projektová dokumentace na rekonstrukci kabin a podat žádost o dotaci do příslušných grantových programů," řekl. Zároveň dodal, že vlastní realizace rekonstrukce kabin se uskuteční za předpokladu získání dotačních prostředků.

Historická plovárna z roku 1941 se nákladnější opravy dočkala jen jednou, a to v roce 2009. Rekonstrukce brodišť kolem bazénu a úpravy přepadů tehdy vyšly na dva a půl milionu korun.