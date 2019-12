Plný kapsy šutrů se vrací na scénu

Slavná inscenace, která bavila publikum úctyhodných 15 let, se vrací! Vidět ji můžete také ve Strakonicích. Co to udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, dostanou-li se náhle do světa peněz a slávy?

Foto: Deník / Redakce