/FOTO, VIDEO/ Přistání na Slunci, parník Vltavanic, Tak šel čas, Zvláštní škola a dodávka Scooby Doo. To byla pětice plavidel, která se v sobotu 2. září, ve 13.27, vydala po proudu Vltavy z vyšebrodského kempu Pod Hrází vstříc Rožmberku nad Vltavou.

49. ročník plavby kuriózních plavidel ve Vyšším Brodě. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Na jednom z plavidel, Tak šel čas, byli společně k vidění Mimoň, Švejk, Šmoulinka nebo třeba Marfuša. „My jezdíme pravidelně od roku 2009 a letos jsme udělali vzpomínkový průřez našich plavidel právě od roku 2009 do roku 2022,“ přiblížila Jindra Longauerová, převlečená za Marfušu. „Je nás třináct Lipeňáků. Co postava, to jeden rok, první rok jsme jeli Šmouly, pak Mrazíka, Mimoně, Hrátky s čertem, Mušketýry a tak dál.“

Zrádnou šlajsnu se skokem na jezu U Bílého mlýna ve Vyšším Brodě přežila všechna plavidla prakticky beze ztrát, od vesla vypadl pouze zadák posádky Tak šel čas, a pokračovala dál na Herbertov a do Rožmberka.

V hodnocení plavidel podle poroty vyhrál 1. místo Parník Vltavanic, další v pořadí byli Jak šel čas, Přistání na slunci, Zvláštní škola a Scooby Doo dodávka.