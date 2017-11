Plánované bezproudí tento týden ve Strakonicích

Strakonice - Kvůli plánovaným pracím na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie.

Ilustrační fotoFoto: Libor Bečák

A to ve čtvrtek 16. listopadu od 8 do 16 hodin bude vypnutá oblast ulice Chmelenského, Českých Lesů (mimo čp. 113, 437, 340, 332), část Šumavské od křižovatky s Václavskou od čp. 426 včetně po křižovatku s Českých lesů, včetně všech podnikatelských odběrů v těchto ulicích.

V pátek 17. listopadu od 8 do 11 hodin bude vypnuta oblast Písecká čp. 453 areál E.ON, čp. 451, Čevak, a.s., Písecká 893 Iwis Antriebssysteme, s.r.o. A od 11.30 do 14.30 hodin se bezproudí týká oblasti Na Jelence čp. 1330 – firma Denios.