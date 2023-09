Kulichy, šály, šponovky, větrovky, hůlky, běžkařké vybavení včetně pořádného mazání, tím vším disponují členové Horské služby Planá nad Lužnicí. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby své soustředění pořádali za standardních zimních podmínek. Oni jdou však už léta za hranu a vyjíždí vždy na konci srpna. Překvapují tak řidiče i chodce.

„Co se to děje,“ ptá se nevěřícně a směje se například posádka popelářského vozu stojící na semaforech. „Ale máme pravidelné prověřovací cvičení,“ mávají na ni běžkaři a v klidu pokračují po své pravidelné trase.

Velký fanklub

Náčelník mužstva Petr Vavruška shrnul letošní sezonu a přiblížil novinky. „Členská základna se nám pomalu rozrůstá, díky našim dětem, ale bohužel oni nejsou na to letní běhání. Věkový průměr nám ale díky tomu klesá,“ zmínil. „Jezdíme rychle, ale celkové časy jsou spíše veteránské. Máme také široký fanklub, přesný počet jeho členek ale nelze spočítat, to by bylo na dlouho,“ smál se.

Lyžaři v Plané zdolali i provizorní most, pět statečných vyrazilo opět do ulic

Mluvčí družstva Tomáš Douda alias Kobra doplnil další informace. „Letos jsme měli množství opravdu ostrých zásahů, kdybych to měl popisovat a vyjmenovávat, byli bychom tu ještě zítra, ale například jsme zachraňovali děti klouzací do kleče,“ uvedl.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Zocelení muži se prý účastní soustředění v Čechách i zahraničí. „V květnu jezdíme na Sněžku, kde přecházíme sněhové pole. V červenci do Suchodola, to bývá dlouhé a náročné cvičení, a nakonec absolvujeme srpnové v Alpách a Pyrenejích,“ dodává.

Převzal roli startéra

Starosta Jiří Rangl letos startoval časovku u městského úřadu prvně, zavázal se zároveň v pokračování tradice po svém předchůdci Jiřím Šimánkovi. „Dovolte, abych vás přivítal na vašem stanovišti poprvé, připravil jsem si pro vás čerstvě přivezenou slivovici z našeho partnerského města Hluk na Moravě,“ zmínil před startem. „Přeji vám mnoho sportovních úspěchů a vše zvládněte ve zdraví,“ dodal Rangl.

Lyžaři překvapili řidiče na plánském přechodu

Plánský starosta, každý člen i fanoušci na památku obdrželi také pamětní samolepku s logem horské služby a 33. ročníkem. „Vždy, když máme výročí, až bude tedy pětatřicátý ročník, tak napadne i sníh,“ upozornil závěrem náčelník starostu a vysvětlil mu, že má pro tento účel povolat dobrovolné hasiče k zásahu a vytvoření bílé pokrývky.

Nejlepší výkon letos v závodech kolem kašny, na které dohlíželi i strážníci, podal právě náčelník Petr Vavruška (16,22 sekund), druhý byl mluvčí Kobra s výkonem 17,20 sekund a třetí místo obsadil Karel Fink se zaběhlým časem 19,34 sekund. Příští rok se oblíbená akce koná v pátek 30. srpna.

OBRAZEM: Třicátý průjezd běžkařů Planou nad Lužnicí doplnila sněhová přeháňka

Horská služba v Plané nad Lužnicí vznikla v roce 1990. Sraz členů zvaný HS Open každoročně začíná u horské boudy U Mrázků, kde se koná prezence, potom se lyžaři vydávají na běh od restaurace Zátiší, pokračují k jezu u Lužnice, kde vzniká památeční fotografie, následuje zastávka v cukrárně, či Bike Sportu Planá, kde provádí údržbu, mazání lyží a doplňují tekutiny včetně malé svačiny. Potom expedice pokračuje městem po třídě Československé armády, kde překvapí nejednoho řidiče na přechodu pro chodce. Zde družstvo zkouší v rámci prevence funkčnost semaforů, spanilou jízdu členové horské služby uzavírají u městského úřadu závody v tzv. časovce. Následuje turnaj v typicky letním sportu, dvojice následně totiž měří síly ještě v tenise na místních kurtech.