Sobota 22. června patří ve Strakonicích Pivovarské pouti. Program je pestrý, ale potřebuje prostor a proto počítejte s omezením.

Dopravení omezeni. | Foto: Město Strakonice

Úplná uzavírka čeká parkoviště pod pivovarem, kde se bude odehrávat hlavní část hudebního programu. V plánu je i uzavření příjezdové komunikace do těchto míst. Uzavírka bude trvat od pátku 21. června od 15 hodin do neděle 23. června do 12 hodin.

Neprojedeme ani u nádraží

Další dopravní omezení čeká podle vedoucího strakonického odboru dopravy Václava Býčka na řidiče u nádraží. Je to úplná uzavírka ulice Nádražní v místě křižovatky s ulicí U Nádraží.

Po objížďkách se budou muset řidiči vydávat v termínu od 24. června do 25. srpna 2024 (1. etapa) a od 26. srpna do 6. října 2024 (2. etapa), důvodem je realizace stavby Obchodního centra Písecká ve Strakonicích.

Objízdná trasa povede ulicemi Písecká a Textiláků. Také autobusy budou po dobu uzavírky využívat obousměrné objízdné trasy po silnici I/4 ul. Písecká – ul. Textiláků – ul. U Nádraží – zast. Strakonice, autobusové nádraží.