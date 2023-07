Po skončení Pivovarské pouti se Strakonicemi rozšířila zpráva, že tato propagační akce Pivovaru Strakonice 1649 končí. Podle některých komentářů na sociálních sítích by takové rozhodnutí mělo své oprávnění. Ředitel společnosti a člen představenstva Dušan Krankus ale tvrdí, že pouť bude pokračovat dál.

Ředitel pivovaru Dušan Krankus. | Foto: Deník/ Redakce

Asi nejjednodušší otázka bude, jak to tedy s Pivovarskou poutí bude dál? Končí, nebo zůstává?

Stejně jednoduchá bude i odpověď. Zůstává. Mimo covidové období, kdy hromadné akce nebyly povoleny, pořádáme Pivovarskou pouť každý rok, a to se nezmění.

Ale sám jste už několikrát prohlásil, že na ní pivovar prodělává.

V principu pivovaru nikdy nešlo o výdělek. Pouť jsme brali jako určitou formu služby pro lidi ve Strakonicích, protože jsme městským pivovarem a jsme na to hrdí. Je důležité také zdůraznit, že pivovar tyto akce financoval vždy výhradně z vlastních prostředků.

Přesto si řada lidí myslí, že vám pouť zvyšuje zisky.Není nic vzdálenějšího realitě jako tvrzení, že si pivovar pořádáním pouti vydělává vysoké částky. Každý, kdo má zkušenosti s podobnými akcemi ví, že bez vstupného je to vždy pouze o tom, jak vysoká bude finanční ztráta. Náklady jsou čím dál vyšší a musí se zaplatit kapely, stage, mobilní toalety, ochranka, brigádníci pro točení piva, raut pro kapely, vratné kelímky, atd. Z těchto důvodů bude Pivovarská pouť hledat nový formát pro své další pokračování.

Můžete tedy říci, jak by mohla vypadat Pivovarská pouť 2024?

Je mi líto, ale zatím ne. Nyní by šlo pouze o spekulaci, a to by nebylo fér ani vůči lidem, ani vůči pivovaru. Možností je několik a všechny budou mít za cíl snížit ekonomické ztráty na přijatelnou míru.