Na zastupitelstvu ve Strakonicích ve středu 20. září prezentovali zástupci organizací s účastí města hospodaření za uplynulý rok. Do vesměs kladných zpráv zazněla jedna negativní, a to od ředitele Pivovaru Strakonice 1649. „Loňský výsledek je minus jeden a půl milionu korun,“ řekl Dušan Krankus.

Ředitel pivovaru Dušan Krankus. | Foto: Deník/ Redakce

Pane řediteli, co vlastně číslo minus jeden a půl milionu korun znamená? Řekl jste ho poměrně v klidu.

Není to číslo, nad kterým bychom měli jásat. To je jasné. Ale také to číslo neznamená nic jiného než, že v roce 2022 překročily nutné náklady naše výnosy o 1,5 milionu korun. Důvody, které to zavinily, ale nejsou takové, abychom se z nich museli hroutit. I když je to nepříjemné.

Jaké tedy byly příčiny toho, že náklady byly vyšší, než výnosy pivovaru?

Především nárůst cen energií, které nikdo nečekal, a také nutné investice do pivovaru. Například do kvasných kádí nebo čpavkového chlazení. To jsou zařízení, která jsou pro fungování pivovaru nezbytná. Tato problematika je mnohem složitější, ale lze ji přiblížit i takto stručně.

Jak lze takové minusové hospodaření dorovnat?

Nechci, aby to, co řeknu, znělo velikášsky, ale jsme zodpovědná firma, která s něčím takovým musí občas počítat. Máme něco jako finanční polštář, ze kterého podobné dluhy vyrovnáváme.

Můžete uvést výši toho tzv. finančního polštáře?

To by asi nebylo vhodné, jde opravdu o interní záležitost pivovaru. Ale mohu prozradit, že je dostatečný. S něčím takový, jako minusové hospodaření, se prostě musí počítat. Má to tak celá řada firem.

Už taková věc strakonický pivovar v minulosti potkala?

Samozřejmě. Některé účetní ztráty byly i vyšší. Není to nic neobvyklého.

Pivo ze slunce. Strakonický pivovar šetří, pustí se do výstavby fotovoltaiky

S věcmi, kterých se hospodaření dotýká, úzce souvisí také vybudování fotovoltaiky, která bude pivovar zásobovat energií?Přesně tak. Naše příští projekty bychom měli směřovat buď do úspory pracovní síly nebo energie. Jedině tak můžeme být úspěšní.

O fotovoltaické elektrárně ve strakonickém pivovaru už Strakonický deník psal. Konkrétně o tom, že už nic nebrání tomu, aby vznikla. Jaká je tedy situace nyní? Víte, kdy začne fungovat?

Rozhodně musí fungovat dříve, než začne léto 2024. Jinak je nám k ničemu (smích). Rádi bychom, aby byla schopna provozu nejpozději v dubnu 2024. Máme už přesný postup výběrového řízení, aby splňoval zákon o veřejných zakázkách. Myslím si, že do poloviny října dáme výběrové řízení.

Máte představu, kolik vám solární panely ušetří peněz?

Doufáme, že co nejvíce. Záleží na ceně za megawatthodinu na příští rok. Při současných cenách by byla návratnost kolem pěti let.

Fotovoltaika v pivovaru má přijít na dva miliony korun. Kdo to platí?

Celé pivovar, i když máme zažádáno o dotaci. Pokud vyjde, budeme rádi, ale peníze máme i na celé zafinancování.