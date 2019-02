Strakonice – Od středy má DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s, originální degustační místnost pro svoje návštěvníky. Vznikla přímo v areálu v přízemí budovy hned vedle hlavního vjezdu.

Degustační místnost otevřel sám Karel Klostermann a jeho druhá žena Betynka anebo herci DS Bouček Vimperk František Suchý a Jarmila Kůsová. | Foto: Deník/Petr Škotko

Realizace trvala osm měsíců a vyšla na 875 tisíc korun. „Pivovar si na její zřízení vydělal více než stoprocentním meziročním nárůstem polotmavého, třináctistupňového speciálu Klostermann. Toto pivo je nejúspěšnějším produktem pivovaru v jeho novodobé historii," uvedl ředitel Jaroslav Tůma.

Podobu místnosti navrhl architekt Antonín Malec, který pracuje v pivovarnickém oboru 23 let. „Při návrhu jsme použili nové prostředky, které mají spotřebitelé spojené s pivem – lustry jsou vyrobené ze sklenic, nástěnné vitríny z lahví, stěna z nasvětlených tácků a umyvadla na WC z KEG sudů. Lze říci, že nikde nic podobného neexistuje," řekl Antonín Malec.

Strakonický pivovar tak společně s degustovnou vytvořil koncept Značkové restaurace Dudák. „Chceme vytipovat restaurace a poskytnout jim originálně zpracovaný design. Takové restaurace mohou od příštího roku vznikat v městech s počtem obyvatel nad dvacet tisíc. Věříme, že takto vybudovaná síť restaurací bude náležitě reprezentovat značku Dudák," vysvětlil obchodní ředitel pivovaru Marek Pohanka.

Co se týká degustační místnosti, může v podstatě přijít každý, kdo projeví zájem se o pivovaru něco dozvědět. Turisté, vodáci, pivaři i dudáčtí hospodští. „Čas strávený s našimi štamgasty v degustovně je poděkování za přízeň našemu pivu a hlavně těm, kteří ho často ve velmi těžkých podmínkách vyrábějí," řekla sládková Dagmar Vlková.

V roce 2013 zavítalo do pivovaru 113 exkurzí, letos tu k začátku září provedli 96 výprav. V horizontu pěti let chce pivovar vybudovat ve svém areálu vlastní restauraci, kde by pivaři popíjeli pivo přímo z tanků. V plánu jsou i pivní lázně, ale důležitější je dokončení opravy pivovarských technologií na přelomu let 2017 a 2018. Celkově by měly všechny opravy v letech 2015 až 2018 stát 47 milionů korun. ⋌(pš)