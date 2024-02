Byla to jízda, vzpomíná pivovarník David Velek z Čejetic na Strakonicku

Kdy jsem dostal nápad vařit pivo, to přesně neřeknu, je to dávno, možná 10 let. Ale vím, co jsem udělal, když jsem se definitivně rozhodl. Přihlásil jsem se a absolvoval pivovarnickou školu při Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském v Praze. Tak začal svůj příběh majitel malého Pivovaru Čejetice 1420 hrr na něj! na Strakonicku David Velek.

Pivovarník David Velek. | Foto: Se svolením Davida Velka

Bez teoretických, praktických znalostí a bez kontaktů na ostatní pivovarníky, se kterými se během studia seznámil, by to nešlo. „Vzhledem k tomu, že jsme začínali v roce 2020 a hned poté přišel covid a opatření s ním spojené a také rok 2021 se nesl v duchu různých omezení, to byla jízda,“ pokračuje David Velek. Úplně první pivo, které uvařili, byla takzvaná technologická várka, kterou se propláchl pivovar a šla na kanál. První pivo, které šlo do prodeje, bylo svrchně kvašené 11 ALE. Tím začali a dodnes jeho varianty vaří. Proč ale slogan Hrr na něj!? „To je dobrá otázka. Na nápad přišel kamarád Broňa, který nám dělá design a grafiku. Ono je to vlastně heslo pivovaru. Já jsem vymyslel názvy piv spojené s husity, když máme blízko Čejetic bitevní pole u Sudoměře, a Broňa vtipně parafrázoval husitské: Hrr na ně! na naše Hrr na něj!" Některá piva mají názvy spojené s husitstvím, jako jsou Práče (11 ALE) a Hejtman Jan (12 ležák). V nabídce je také extra chmelené Golden pig (11 IPL), pšeničné pivo a polotmavý speciál. V letní sezoně vaří lehké 10stupňové Velocipedo. I zemědělci ze Strakonicka a Písecka vyrazili na hraniční přechod Strážný Piva z Čejetic jsou hořká, suchá (bitr), světlá i tmavá, taky blonďatá s nádechem hřebíčku, banánu a tropického ovoce. Široký výběr a rozmanitost. K výstavu David Velek říká, že v globálním měřítku jde o minipivovar, ale lepší slovo je české pidipivovar. „Máme 300litrovou varnu a vaříme 50 x do roka, takže je to jednoduchá matematika. Naše ambice není vařit 2x až 3x tolik a pak nevědět co s tím. Náš úkol je vyrobit, všechno sami prodat, a to se nám daří,“ říká. Vloni uvařili speciální várky světlého a polotmavého 20stupňového piva vařeného dvojitou dekokcí. Je to těžká a na čas náročná pivovarská disciplína. Ale povedlo se! A na Vánoce připravili limitovanou edici těchto piv v balení se sklenicí a vše se okamžitě prodalo. Klientela je podle pivovarníka bezva, místní underground, milovníci malých pivovarů z celé republiky, ale už je také navštívili pivaři z Anglie, Itálie, Francie, Německa, USA, Ekvádoru a Panamy. Nesmí opomenout vodáky, cyklisty, koloběžkáře a turisty, kteří Hrr na něj! navštěvují především v letní sezoně, kde najdou odpočinek a pohodu v pivovarském dvoře. „Chystáme také naši Slavnost májového ležáku a na podzim již druhý ročník Oktoberfestu, kde si přijdou na své nejen milovníci piva, ale i dobré muziky. Dej Bůh štěstí,“ loučí se pivařským pozdravem David Velek. V letošním roce se chce čejetický pidipivovar zaměřit na nové odrůdy českých chmelů a použít je ve svých pivech jako zpestření pro zákazníky.

