Putování za chutí zlatavého moku může být ideálním tipem na podzimní výlet. Stezka, která vede přes Strakonicko je označená číslem tři a vynechat na ní určitě nemůžete strakonický pivovar, Hulváta z Truskovic nebo Zámecký pivovar v Blatné.

„Nabídka pivovarů a minipivovarů v jižních Čechách je opravdu široká. Kdo chce vyrazit za pivní turistikou, tak téměř neví, kam dřív. Doporučujeme se vydat na všechny trasy, a to ideálně s mapou, kde jsou informace o všech podnicích a další zajímavosti,“ láká Petr Soukup, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu.

Právě mapa pivovarů a minipivovarů je velmi oblíbeným doplňkem na cestu. „Je přehledná, nápaditá a obsahuje všechny potřebné informace. Mapa skýtá také zábavu, a to v podobě možnosti zisku diplomu pivního znalce. Stačí na každé trase navštívit alespoň tři místa, tím získat pomyslné tři čárky na pivním lístku, a diplom náleží opravdovému pivnímu znalci,“ říká za Jihočeskou centrálu cestovního ruchu Jana Píchová.

Jihočeské pivovary nabízejí poutníkům mnoho zážitků, nahlédnout mohou do velkých pivovarů i kouzelných minipivovarů a čekají na ně také akce spojené například s výukou vaření piva pod vedením zkušených sládků. Pivní mapu i všechny pivní stezky v jihočeském kraji najdete ZDE.

Kam vás zavedou jihočeské pivní stezky:

1. stezka vede po Budějovicku, nechybí v ní známé klasiky jako Budvar a Samson, ale podíváte se také do menších či rodinných pivovarů.

2. trasa vás zavede do Toulavy, konkrétně do táborských minipivovarů, dále do Soběslavi nebo Malšic.

3. stezka vede po Písecku, Blatensku, Strakonicku a Vodňansku. Vynechat nelze strakonický pivovar, Hulváta z Truskovic nebo Zámecký pivovar v Blatné.

4. trasa putuje Šumavou a ochutnat na ní můžete například vychlazený zlatavý mok v prachatickém pivovaru nebo v hotelu Bobík ve Volarech. Byla by škoda opomenout ekofarmu s pivovarem v Horních Chrášťanech.

5. cestou se dostanete do pivovaru Krumlov nebo Rožmberk.

6. Jílovice, Žumberk, Doudle*beer nebo Svachovka, to jsou lákadla šesté trasy na Novohradsku - Doudlebsku.

7. Komu se líbí šťastná sedmička, v Třeboni ochutná tamní Regent, Stráž si dá ve stejnojmenném městě nebo ho osloví pivo z Nové Bystřice.