Strakonice – Z očí do očí. Už ve čtvrtek 18. dubna chce jihočeský pirátský poslanec Lukáš Kolářík interpelovat ve Sněmovně u předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) ohledně zpoplatnění silnic I. třídy.

Jde konkrétně o silnici I/20 na trase Plzeň – Blatná – Písek – České Budějovice. Pokud by k němu došlo, vedlejší trasu I/22 Klatovy – Horažďovice – Strakonice – Vodňany by dopravci začali více využívat a život v obcích kolem této komunikace by se stal nebezpečný. „Otázkou je, zda do Sněmovny vůbec (Babiš) před Velikonoci přijde. Pokud ne, zeptám se ho příští čtvrtek,“ řekl Lukáš Kolářík. Piráti ale musí řešit i změnu na postu ministra dopravy, když Dan Ťok rezignoval. Podle Lukáše Koláříka to ale může být výhodou, protože nový ministr ještě nemusí být ovlivněn.