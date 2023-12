Asi tři desítky lidí přišly v pátek 22. prosince večer uctít památku zesnulých studentů do kostela sv. Víta na náměstí Republiky v Soběslavi na Táborsku.

Pietní shromáždění, při kterém přítomní uctili památku obětí střelby na pražské Filozofické fakultě Karlovy univerzity, se konalo také v Soběslavi na Táborsku. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Přítomní věnovali obětem pražského masakru na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy tichou vzpomínku, zapálili jim svíce a položili před oltář i květiny. Za sounáležitost jim poděkovala aktivistka Ágnes Bučinská Němečková, která se věnuje ochraně práv dětí a rodičů. „Ti, co tam ve čtvrtek zemřeli, by si asi přáli jediné, aby se náš život nezastavil. Abychom na jejich oslavu žili dál a radovali se se svými blízkými. Abychom si co možná nejkrásněji prožili ty nadcházející sváteční dny,“ uvažovala.

Na tragédii našla jediné pozitivní. „Vlna solidarity, sounáležitosti, podpory a lásky, která se po té události zvedla napříč celou naší společností, je asi to jediné, co mi dává naději, že nejsme úplně ztraceni,“ míní.

Zbytečná situace plná bolesti a zmaru

Podle jejích slov není důležité, jak máme krásný stromeček, ale že jsme spolu. „Mnoha lidem se ve čtvrtek zhroutil celý život, někomu už napořád. Nenacházím slova, nechápu, proč, zda se dalo udělat něco jinak…“ odmlčela se Bučinská Němečková. „Děkuji všem, co jsou tady. Přeji nám všem pocit bezpečí a také, abychom nemuseli zažívat další takové zbytečné situace plné bolesti a zmaru jako čtvrteční odpoledne,“ dodala s tím, že jakýkoliv pocit je na místě. „Každý má nyní právo cítit bolest, smutek, vztek, strach, beznaděj, to je naprosto v pořádku!“

Podobně srdceryvně hovořil předseda spolku Naše Soběslav Pavel Plát. „Myslím, že jsou okamžiky, kdy jsou jakákoliv slova zbytečná, kdy nám docházejí a jsme v šoku. Přitom jsme stále lidé, vnímáme a máme srdce,“ konstatoval. Pomohl si také slovy básníka Jiřího Smrže, který řekl: „Doba je občas nelidská, ale vždy stojí za to člověkem zůstat.“

Na závěr akce zazněla také píseň Modlitba pro Martu od Marty Kubišové. Oběti střelby uctili minutou ticha také u Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Další pietní akce se konají napříč Jihočeským krajem, další města jako Český Krumlov a České Budějovice kvůli státnímu smutku ruší i sobotní kulturní program.