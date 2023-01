Naproti tomu nejméně lidí volilo ve Zběšičkách na Písecku (a to nejen v kraji, ale v celé ČR), tam svůj hlas, v okrsku č. 1, vhodilo 58 ze 142 voličů (40,85 %).

Věděli jste, že…

…nemocní s covidem z celého kraje měli svůj vlastní okrsek? Těch tradičních, resp. stálých okrsků je v kraji 1 257.

…v jižních Čechách bylo do 2. kola zapsáno přes půl milionu voličů? Přesně jich bylo 507 224.

…krajská volební účast byla ve 2. kole (70,75 %) vyšší než v tom prvním (69,43 %)?

…největší přebírací místo z celé ČR je ve Sportovní hale v Českých Budějovicích, kde zpracované výsledky volby prezidenta předalo 177 okrskových volebních komisí?



Nejmenší volební okrsky v Jihočeském kraji jsou v Blatné na Strakonicku (č. 11, 23 voličů), ve Studené (č. 9, 27 voličů) a v Žimuticích na Budějovicku (č. 1 a 5, shodně 29 voličů).

Největším volebním okrskem v kraji je ten s č. 1 v Českých Budějovicích, kde je zapsáno 3 470 voličů, značnou část z nich ale tvoří osoby, které mají místo trvalého pobytu na ohlašovně pobytu magistrátu města a ve skutečnosti zde nebydlí. V okrsku č. 1 v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku je zapsáno 1 856 voličů, část z nich volila na voličský průkaz cestou do zahraničí. Třetí v pořadí, co do počtu zapsaných voličů, je okrsek č. 32 v Budějovicích (1 844).

V kraji je vytvořeno 37 přebíracích míst při pověřených obecních úřadech. Největší přebírací místo, a to i z celé ČR, je v budějovické Sportovní hale, kde zpracované výsledky volby prezidenta předalo 177 okrskových volebních komisí. „Na zpracování výsledků voleb se v kraji podílejí v podstatě všichni zaměstnanci Českého statistického úřadu a dále zaměstnanci, které najímáme na dohody o provedení práce z řad pracovníků pověřených obecních úřadů, studentů i důchodců,“ doplnil Jan Honner, který pracuje na odboru informačních služeb ČSÚ. „V Jihočeském kraji se na zpracování podílelo téměř 200 pracovníků, z toho v okrese České Budějovice 45 pracovníků.“

Nejrychlejší byli v Miroticích, následovaly Žimutice

Jako první v kraji byly v 14.17 zpracovány výsledky z okrsku č. 2 z obce Mirotice (okres Písek), v okrese České Budějovice pak v 14.19 výsledky okrsku č. 1 z obce Žimutice.

Ve 14.30 bylo v kraji i v okrese České Budějovice sečteno 9 % okrsků, v 15 hodin, tedy pouhou hodinu po uzavření volebních místností, bylo v kraji sečteno 63 % okrsků, v okrese České Budějovice 51 % okrsků. O další půlhodinu později už bylo v kraji zpracováno 92 % okrsků, v okrese České Budějovice 78 % okrsků. „V 16 hodin jsme v kraji čekali na čtyři okrsky a celý kraj byl zpracován již v 16.53,“ upřesnil Jan Honner.

Pavel drtivě vyhrál, získal 467 obcí. Babiš jen 143

Ve třincáti obcích měli oba kandidáti stejný počet hlasů, z toho nejvíce v Chrobolech (oba 154) a Ktiši na Prachaticku (oba 109) a v Záboří na Strakonicku (oba 88).

Téměř devadesát procent hlasů, tj. největší podíl pro sebe, získal Petr Pavel v Kubově Huti na Prachaticku: 142 ze 158 hlasů (89,87 %). S přehledem bodoval také na šumavské Kvildě (454 z 516 hlasů, 87,98 %) a v Chlumci na Krumlovsku (57 z 66 hlasů, 86,36 %).

Na Českobudějovicku je sečteno. I tady prezidentské volby vyhrál Petr Pavel

Vůbec nejvyšší podíl hlasů v Jihočeském kraji ale získal Andrej Babiš, a to v Zadní Stříteži na Táborsku (19 z 20 hlasů, 95,00 %). V Kladrubech na Strakonicku mu dalo hlas 57 ze 76 voliců (75,00 %) a v Polné na Šumavě na Krumlovsku 57 ze 77 voličů (74,02 %).

Na venkově byla účast vyšší než ve městech

Účast voličů v jihočeských městech (tj. 56 obcích se statutem města) dosáhla 69,35 %, zatímco ve venkovských obcích to bylo 73,08 %. Ve městech získal Petr Pavel 58,85 % hlasů, ve venkovských obcích o něco méně, 58,13 % hlasů. Petr Pavel zvítězil v 50 městech, přičemž největší podíl hlasů získal v Deštné, Hluboké nad Vltavou a Plané nad Lužnicí.

Andrej Babiš získal ve městech 41,14 % hlasů, ve venkovských obcích 41,86 % hlasů. Zvítězil v šesti městech, přičemž největší podíl hlasů získal ve Větřní, Slavonicích a Volarech.