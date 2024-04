Petr Kadlec (59) není jen strážník strakonické městské policie, ale také fotograf – krajinář. „Mým snem vždy bylo navštívit anglický venkov, oblast jezer na západě Anglie a dále nekonečné planiny severozápadního Skotska,“ říká Petr Kadlec.

Výstava se koná v Maltézském sále strakonického hradu od 2. do 19. května. | Foto: Petr Kadlec

Proto, když se mu naskytla v roce 2022 možnost podívat se v rámci fotografického workshopu do anglické oblasti Lake District a následující rok do Skotska do Glen Affric, neváhal, a příležitost využil. „Byl jsem odměněn neotřelou přírodou, pověstným nevyzpytatelným počasím a pro mě, jakožto fotografa, úžasným zážitkem,“ pokračuje.

Z těchto míst si přivezl spoustu fotomatetiálu, ze kterého vybral okolo 30, dle jeho soudu, nejlepších snímků. Ty nechal vytisknout, zarámovat a rozhodl se je prezentovat na výstavě fotografií, která se uskuteční v Maltézském sále strakonického hradu od 2. do 19. května vždy čtvrtek až neděle od 10 do 16 hodin. Vstup je zdarma. Fotoobrazy bude možno zakoupit na místě.

Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 28. dubna ve 14 hodin.

Mezi další záliby Petra Kadlece patří ještě turistika a rekreačně lední hokej.