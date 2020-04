Ministerstvo potvrdilo, že je platný pouze test PCR. Může být i ze zahraničí. V Prachaticích se lidé musejí objednat a platit hotově. Ve Strakonicích lze platit i převodem a přijet bez objednání.

Přírodovědecká fakulta JU spouští testování SARS-Cov-2. | Foto: archiv JU

Novinky v dojíždění pendlerů do práce za hranice do Bavorska nebo Horních Rakous valné většině z nich přidělaly starosti. Pro pendlery, kteří by chtěli v pondělí 27. dubna jet za prací, platí, že se při návratu do domovské země musí pro-kázat nejdéle čtyři dny starým negativním testem na covid-19. Deníku to potvrdil Ondřej Krátoška, mluvčí ministerstva vnitra s tím, že musí jít o test PCR, rychlotesty nejsou pro tento účel cestování do zahraničí povoleny. Následně pendleři musí PCR test postoupit každých čtrnáct dnů. Bez testu budou pendleři zaregistrováni na hranicích a musí nastoupit do povinné čtrnáctidenní karantény.