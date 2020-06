Češi na to téměř okamžitě reagovali zrušením kontroly a povinnosti mít negativní test pro lidi cestující z Rakouska od dnešního rána.

Česká vláda se zároveň sešla v pátek 5. června na mimořádném jednání a zrušila povinné testování také při návratu z Německa. V pátek dopoledne proto začaly z hraničního přechodu ve Strážném mizet zátarasy a provizorní kanceláře policistů a vojáků, kteří kontrolovali přeshraniční pracovníky, zda splňují nařízené požadavky české vlády. Německo chce podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka koordinovat otevírání svých hranic i s dalšími sousedy, proto nepřistoupilo na úplné zrušení omezení.

Od pátečního poledne Němci do Česka mohou bez omezení na nákupy. Pro Čechy mířící do Německa platí, že by měli vyjet pouze s odůvodněním, například k lékaři či na obchodní schůzku. Jednání české a německé vlády pokračují a další vlna uvolnění se očekává k již dříve avizovanému 15. červnu.

Jihočeští hygienici potvrdili, že v pátek 5. června ukončí svou činnost odběrová místa laboratoří Nextclinics v Českých Budějovicích a na hraničních přechodech Dolní Dvořiště, České Velenice a Strážný. "Příští týden budou demontována a odvezena. Důvodem je ztráta zájmu samoplátců o testování v reakci na oznámení vlády o zavedení takzvaného cestovního semaforu a s tím souvisejícím rozvolnění pravidel při překračování hranic," upřesnila Kvetoslava Kotrbová, ředitelka KHS Jihočeského kraje. Zároveň upřesnila, že samoplátci si od 29. března využili testování ve 3 937 případech. Jen během včerejška se se nechalo otestovat 23 lidí.