V praxi to pak znamená, že nejsou schopni si z českého webového portálu stáhnout formulář s QR kódem, že nemoc prodělali, a prokazovat se jím při cestování. A je jedno, zda jedou na dovolenou, nebo do práce. A už vůbec nejsou schopni si takový formulář nahrát do aplikace Tečka, aby měli všechny potřebné dokumenty pohodlně v digitální podobě.

Několik desítek takových případů už řešila předsedkyně Asociace pendleru ČR Zuzana Vintrová. Ta své klienty posílá k lékařům v SRN. „Na základě pozitivního testu třeba z dubna jim lékař v Německu potvrzení vystaví,“ uvedla s tím, že jde o německý dokument, který stejně není možné do české aplikace Tečka nahrát, a tak ho pendleři musejí mít u sebe jen v papírové podobě. V Německu existuje obdoba české Tečky s názvem Corona Warn-APP nebo CovPass, kam si přes QR kód lze německý dokument nahrát do digitální podoby. Ještě větší problém mají ti, kdo nemají praktického lékaře v Německu. „Nejsou schopni získat potvrzení s QR kódem, i když praktici v Německu vycházejí Čechům vstříc,“ dodává Zuzana Vintrová s tím, že podnět už zaslala na ministerstvo zdravotnictví.

To, že desítky pendlerů nejsou zaneseni v českém systému ÚZIS, ovšem zkresluje počty nakažených v České republice, což pro Deník přiznala i ředitelka Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích Kvetoslava Kotrbová. „Jistě jste si ve statistikách všimli dohlašovných případů z jara, to je právě z důvodu pozdějšího doplňování dat. Ta jsou ale následně zkreslená,“ uvádí šéfka jihočeských hygieniků. Pozitivní je pouze ten fakt, že hygienici z obou stran hranice si informace o nakažených pendlerech předávali. „Kontaktovala mě jak česká tak německá hygiena, hlásil jsem a poslal do karantény celou rodinu i několik přátel,“ říká jeden z pendlerů, který měl v dubnu pozitivní test na covid-19 v testovacím centru ve Philippsreutu. V českém systému ale jeho pozitivita zanesena není, a tudíž ho další český systém při registraci k očkování neupozorní, že covid-19 prodělal a na očkování je ještě brzy.

Kvetoslava Kotrbová na základě žádosti Deníku zjistila, že doplnit pozitivní data do systému ÚZIS lze i zpětně. „Udělat to může ale pouze poskytovatel zdravotní péče, tedy praktický lékař pendlera v Česku,“ radí. Jenže praktičtí lékaři o takovém postupu vůbec nevědí a ministerstvo zdravotnictví ani ÚZIS nevydali ani nerozeslali praktikům pokyn, jak postupovat. To Deníku potvrdil prachatický lékař Zsolt Kecskeméthy, který má ve své kartotéce pendlerů několik desítek. Podivoval se i nad tím, že by šel dotyčný doplnit zpětně. „Musel bych přesně znát postup, jak dotyčného do systému doplnit, a na základě jakého dokumentu to udělat,“ říká prachatický lékař. Odmítá doplňovat údaje do státního registru jen na základě SMS zpráv z německých laboratoří. Dokonce se setkal i se zfalšovanými výsledky testů. „Osobně bych například dokument o pozitivním testu založil do karty pacienta, abych měl něco v ruce pro případ nejasností,“ uvažuje na závěr.

Rady pro pendlery, kteří měli nebo mají pozitivní test z německé strany hranice, jak docílit toho, aby měli možnost využít 180denní ochrannou lhůtu pro lidi po covid-19:



- Najít a nahlásit se k praktickému lékaři v SRN, který rovnou na základě německého testu vystaví neschopenku a vydá doklad s QR kódem. Ten sice není možné nahrát do české aplikace, ale lze pro tento účel využít aplikaci německou. Mimochodem německá aplikace hravě zvládne nahrát i český QR kód z certifikátu o očkování. (Německé očkování do české aplikace nahrát nelze, pozn. aut.)



- Požádat např. závodního lékaře v SRN o vystavení potvrzení s QR kódem. Ten pak u sebe nosit v papírové podobě.