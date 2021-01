Během víkendu se na hraniční přechod jely testovat stovky pendlerů. V pondělí ráno museli projet hranicí s negativním výsledkem testu.

České výsledky z antigenních testů si pendleři mohli zajistit pouze v sobotu a jen v nemocnicích v Českých Budějovicích a Strakonicích. Pro ty, co chtěli odjet v pondělí na odpolední směnu už byl test nedostačující. Situace se o něco vylepšila s pondělním ránem. „Pendlerům k odjezdu do práce v tuto chvíli stačí pouze doklad o absolvování testu z hraničního přechodu ve Philippsreutu. Mám zprávy, že bavorští policisté už o změně vědí,“ řekla Zuzana Vintrová, předsedkyně Asociace pendlerů ČR, která už od víkendu situaci řeší. Podle ní nařízení testů každých osmačtyřiceti hodin pendleři jen těžko dokáží plnit. „Ideální by bylo stejné nařízení, na které přistoupilo Sasko, test dvakrát v týdnu,“ myslí si a upřesňuje, že častější testování nařídila německá spolková vláda. Ta bavorská ho převzala. „Saský premiér opatření pro vstup tam zmírnil,“ vysvětlila.

V pondělí od rána se tvořily fronty pendlerů na západočeských přechodech s Bavorskem. Na jediném jihočeském přechodu, ve Strážném, byl před testovacím místem klid. Přes hranice se projíždí bez front. Plzeňský kraj zřídil testovací místa pro české pendlery. Jihočeský hejtman Martin Kuba o rozšíření testovacích možností o víkendu v jihočeských nemocnicích neuvažuje. „Chápu, že to pendlerům komplikuje život, ale naše nemocnice jsou kapacitně ve velkých problémech Situaci ale sledujeme,“ řekl.

Podle informací z ministerstva zdravotnictví by už v jednotlivých nemocnicích měli pendlerům vydávat potvrzení o negativním testu ve dvojjazyčném provedení. Ještě o víkendu za potvrzení v německém či anglickém jazyce museli platit zhruba dvě stě korun.

Kam na test:



- Centrum v bývalé celní budově na hraničním přechodě ve Philippsreutu je otevřené denně i o víkendu od 10 do 18 hodin, bez objednání.



- Centrum Freyungu má provozní dobu v pondělí, ve středu a v pátek od 8 do 16 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 10 do 18 hodin. Je nutná registrace předem.

Za zdraví ohrožující považuje Zuzana Vintrová, šéfka Asociace pendlerů ČR, stání ve frontě do testovacího centra na německé straně hraničního přechodu Strážný – Philippsreut. „Byly to čisté dvě hodiny,“ řekl Jiří, jeden pendlerů, který si vystál frontu na test v neděli. „Tohle nemůže dobře skončit. Máme hlášených několik případů pozitivních pendlerů, takže se covid-19 může v příhraničí v takových frontách snadno rozšířit. Ti negativně testovaní zase budou zápasit s chřipkou, protože tu bylo v neděli mínus jedenáct,“ vysvětluje rozhořčeně Zuzana Vintrová . „Ti lidé jedou hodinu do práce, pak osm hodin pracují například ve třísměnných provozech, a pak zase hodinu a půl domů. Někteří nemají šanci nechat se otestovat, prostě nestihnou provozní dobu testovacího centra,“ popisuje. Tohle nařízení ze podle názoru pendlerů je pro Čechy diskriminační. „Například saský premiér zvažuje možnost testovat české zaměstnance přímo ve firmách. O tom se zatím jedná,“ upřesnila Zuzana Vintrová.

Dodala, že s premiéry obou spolkových zemí od pondělního rána vyjednával český premiér Babiš. „Ideální by bylo, kdyby se mu podařilo domluvit testování pendlerů dojíždějících do Bavorska dvakrát v týdnu, jako je to v Sasku,“ představila jednu z možností o které se mluví Zuzana Vintrová. Návrh snížit četnost testů nakonec neprošel. Bavorský premiér Söder podle posledních informací na pravidlech, jež jsou platná od neděle, trvá. "Na obou stranách hranic se ale mají zvýšit testovací kapacity," uvedla krátce po šesté hodině večer Zuzana Vintrová s tím, že zatím nemá oficiální stanovisko ani Česka ani z Bavorska.

Antigenními testy se mohli pendleři otestovat v Sušické nemocnici, kde za 200 korun získali certifikát v angličtině. "Od pondělí máme nový formulář od ministerstva v cizím jazyce, takže od úterý už to bude bez poplatku," řekl ředitel nemocnice Jiří Vlček.

Nemocnice Plzeňského kraje doposud cizojazyčný certifikát k antigennímu testu nevydávaly. Potvrzení o negativním výsledku antigenního testu v anglickém jazyce by pak testovaní měli podle mluvčího krajských nemocnic Jiřího Kokošky obdržet pravděpodobně od úterý. „Měl by jej automaticky vydat objednávací systém,“ informoval Kokoška.

Pendleři, kteří onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech prodělali, nemají na antigenní test proplacený pojišťovnou dle ministerského opatření nárok a v krajských nemocnicích se proto otestovat nemohou. „Antigenní testy samoplátcům neprovádíme,“ dodal mluvčí.

Plzeňský kraj zatím otevření dalších odběrových míst nechystá. "Testovací místa, jichž se bude zájem pendlerů týkat, jsou ve Stodu, Klatovech, Domažlicích, Sušici a Tachově. Všechna uvedená odběrová místa jsou schopna rozšířit provozní doby. Testovací místo spustila bavorská strana v Bavorské Železné Rudě, kde od 5 do 9 hodin provádí testy zdarma a kapacita je podle našich informací dostačující. V tuto chvíli neplánujeme otevírat další," informovala mluvčí kraje Alena Marešová.