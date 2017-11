Pečivo s máslem je moc tučné a těžko stravitelné

Vodňany - Ne každá žena má o vánocích čas na pečení cukroví. Musí si tedy cukroví koupit. Cukrárny v měsíci listopadu přijímají nejvíce objednávek.

Vodňany - Marie Malkusová, vedoucí prodejny spojené s výrobním učňovským střediskem ve Vodňanech.Foto: Deník/ Lenka Pokorná

„Vloni jsme nabízeli vánoční pečivo 250 korun za kilo. Letos stojí 300 korun. Je poskládáno z deseti různých druhů,“ řekla Marie Malkusová, vedoucí prodejny spojené s výrobním učňovským střediskem ve Vodňanech. Už nyní mají stovky objednávek nejen od stálých odběratelů, ale přibyli i noví zákazníci z Prachaticka a Netolicka. Ačkoli by si paní Marie mohla také nechat napéct v cukrárně, ve které je zaměstnaná, doma s dcerou každým rokem připravují svých tradičních 17 druhů cukroví. „Mě cena másla tolik netrápí. Do vánočního těsta na přípravu cukroví ho vůbec nedáváme. Pečivo je pak moc tučné a těžko stravitelné. Nahrazuji ho vždy máslovou Herou,“ řekla Marie Malkusová. Pro Strakonický deník prozradila i jejích nejoblíbenější recept. Jsou to malinová srdíčka.



MALINOVÁ SRDÍČKA: Do klasického lineckého těsta 30dkg hladké mouky, 20 dkg moučkového cukru, dva žloutky a 250 g máslová Hera, přidáme jeden malinový puding. Těsto zpracujeme a necháme v lednici hodinu odpočinout. Vykrajujeme srdíčka, která po upečení spojíme malinovým krémem a ozdobíme malinovou polevou.