Pavel Hanták nám bude chybět

Pavel Hanták mě překvapil. To asi proto, že jsem si vždy myslel, že lidé obdaření múzami, uměleckým talentem, krásným hlasem, noblesním chováním, že lidé rozsévající pěkno, dobrou náladu, kulturu a ušlechtilost jsou nesmrtelní, neboť bez nich by v lidech zmizelo lidství a to Pánbůh nemůže dopustit, když si už dal s člověkem takovou práci.

Mluvčí Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Pavel Hanták. | Foto: Deník / Milan Holakovský

Pavel nás nečekaně opustil ač vím, že sám by o tom nikdy ani neuvažoval, neboť měl rád nás muzikanty, herce, básníky a spisovatele fejetonů a my jsme měli rádi Pavla. A to tak, že moc. Ještě jsme si ani nestačili uvědomit, jak už nám teď on a lidé jemu podobní na světě chybí. Je zvláštní, že si hodnotu člověka zpravidla uvědomíme, až když odejde a to, co jsme vždy brali jako samozřejmost, je náhle pryč. U Pavla dvojnásob, neboť s Pavlem přicházela k nám do táborského divadla noblesa, talent promluvit a posluchače i diváky zaujmout krásnou řečí, ve které žádné slovo ani větu neošidil. Naopak stavba vět, pečlivě připravených pro slavnosti a koncerty nám připomínala krásu češtiny a mluveného slova, které se v Pavlově přednesu stávalo krásným uměním. Pavel byl renesanční člověk s bohatě rozvinutým citem pro slovo i hudbu a se schopnostmi, znalostmi a dovednostmi slovem a hudbou přinášet do našich životů ono pěkno, bez kterého často a nyní až přečasto strádáme. Příčí se mi při vzpomínce na Pavla užívat minulý tvar bytí. Dlouhá léta moderoval vystoupení výtečné Keramičky i dobře zpíval. Vzpomínám, že semaforská muzika u piána v našem divadelním Jonášklubu dostala s Pavlovým kontrabasem bohatý zvuk a umocnila radost z našeho muzicírování. Pavel byl silná osobnost v kultuře Tábora i celého regionu a není divu, že byl žádán a povolán jako mluvčí a reprezentant nejvyšších policejních institucí našeho státu, kde často moderoval koncerty Ústřední hudby Ministerstva vnitra i dalších velkých orchestrů. Zemřel jeden z nejlepších policejních mluvčích v republice Pavel Hanták Přečíst článek › Z televizní obrazovky nám mnohokrát sděloval policejní události, sice neradostné a mínusové, ale vždy využil své schopnosti vnést do situace klid a dodat vnímajícím jistotu, že vše špatné je zvládnutelné a pod kontrolou. Také kus velkého umění, kde je nanejvýš nutné mít pravé lidi na správných místech. Pavel byl vždy v pravý čas na pravém místě a uměl přinášet lidem pěkno, klid a dobro. Bude nám všem chybět. A moc. Karel Daňhel, emeritní ředitel Divadla Oskara Nedbala Tábor