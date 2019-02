České Budějovice - Policie hledá poškozené, které v pondělí 28. května ráno napadli dva opilci na Lidické třídě

Ilustrační foto

Dva mladí partneři mužského pohlaví (22 a 26 let) z Budějovicka před nedávnem dostali chuť na sladké. V pondělí 28. května krátce po půl desáté dopoledne proto odcizili ve stánku se zmrzlinou u polikliniky Jih dvě lízátka za 28 korun a vzali nohy na ramena. Při útěku pak zfackovali několik náhodných kolemjdoucích, kteří se je snažili zastavit.

Podle vedoucího Oddělení hlídkové služby podporučíka Vítězslava Láda se některé z poškozených policistům doposud nepodařilo najít. Pokud mezi ně patříte a můžete svá případná zranění doložit lékařskou zprávou, ozvěte se na linku 158. „Okradená prodavačka zmrzliny začala na pachatele volat, aby lízátka vrátili. Oni na to ale zareagovali tak, že se ji snažili ve stánku fyzicky napadnout. Naštěstí se jim uhnula a schovala se," popsal podporučík Lád. V té chvíli si incidentu všiml kolemjdoucí muž, který se rozhodl nějak zakročit. Když zloděje napomenul, chytli ho za oděv a natlačili na zeď domu. Následně od nich dostal otevřenou dlaní do obličeje, ramen a hrudníku.

Tato scéna vyvolala na ulici hotové pozdvižení a několik lidí proto zavolalo policii. Během chvilky se na místo dostavila hlídka ve složení nadstrážmistr Jan Adamec a nadstrážmistr Lukáš Lastowski, která byla shodou okolností hned za rohem. „Viděli, jak mladíci utíkají přes silnici a jiní lidé na ně ukazují se slovy: to jsou oni. Rozběhli se za nimi a vyzývali je k zastavení, jinak proti nim bude použito donucovacích prostředků. Na to však hoši neslyšeli," doplnil Vítězslav Lád s tím, že pronásledování přesto nakonec bylo úspěšné.

Policisté zloděje po chvíli doběhli a za pomoci hmatů a chvatů je složili na zem a spoutali. „Při následném prověřování vyšlo najevo, že hoši při útěku po Lidické stačili napadnout ještě další lidi. Mezi nimi pána, kterému skočili do jízdní dráhy a on na ně zatroubil. Nejprve mu udeřili do okna, a když ho stáhl, dostal pěstí do obličeje. Jiná paní, která je okřikla, dostala pro změnu facku," zmínil vedoucí hlídkového oddělení Lád. Dodal, že tyto dva konkrétní poškozené se policistům zatím nepodařilo najít, ale jejich svědectví je pro ně přesto velmi důležité. Stejně tak i výpovědi dalších lidí, které mohli prchající mladíci jakkoliv zranit nebo omezit.

Po zadržení agresoři nadýchali 1,7 a 0,9 promile a putovali na záchytku. Pikantní je, že jeden z nich se při převozu v policejním autě pokálel. V současné době jsou oba důvodně podezřelí z výtržnictví. Je však možné, že na základě lékařských zpráv se obvinění rozšíří na ublížení na zdraví.