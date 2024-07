Zákazové, příkazové, výstražné a informativní. V rámci preventivních besed se učí dopravní značky i děti. To aby si je osvojily, protože v terénu se jim jejich znalost hodí nejen jako cyklistům, ale i jako chodcům. Navíc přijde čas, kdy si i ony začnou pořizovat řidičské průkazy a zafixované znalosti se jim pak hodí. Mnohdy by ovšem preventivní besedy na téma dopravní značky potřebovali i dospěláci, jak s nadsázkou uvádí Městská policie Strakonice na svém webu. Během května a června řešili strážníci 424 přestupků v dopravě na území města. Ty nejvíce do očí bijící jsou ve fotogalerii.