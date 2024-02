I když bývají situace svízelné, pravidla v dopravě se prostě dodržovat musí, jinak by nastal totální chaos aneb, jak se lidově říká, holubník. „V prosinci, vánočním to čase, byli strážníci strakonické městské policie velice shovívaví a většinu prohřešků řešili domluvou. Do záznamů byla zapsána necelá stovka případů vyloženě do očí bijících. Tradičně to byla stání na chodníku, na trávě, na žlutých čárách, v zákazech, před kontejnery, u přechodů pro chodce,“ zmínila tisková mluvčí strakonické městské policie Jaroslava Krejčová.