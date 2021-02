Letos na podzim chystají České Budějovice další rozšíření parkovacích zón. Tentokrát směrem na jih od centra do oblasti vyznačené na východě Novohradskou ulicí, na jihu Papírenskou ulicí a na západě řekou Vltavou. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky bylo kvůli tomu rozdáno do schránek na tři tisíce dopisů. "Popsali jsme záměr a dali i návod, jak s námi občané mohou o projektu komunikovat," říká Viktor Lavička.

Parkovací zóny, které už fungují v jihočeské metropoli třeba ve středu města nebo na Pražském předměstí, chce radnice rozšířit proto, aby zajistila parkování pro obyvatele daných lokalit nebo pro místní podnikatele. Plochy pro auta jsou rozdělené na smíšené, kde smějí za poplatek stát i "přespolní" a na ty, kde smějí stát jen místní. Obyvatelé lokalit platí za roční parkovací oprávnění podle místa bydliště. Tentokrát by od centra po ulici L. B. Schneidera mělo roční oprávnění ke stání ve smíšených nebo modrých zónách pro občana, který zde má trvalé bydliště, stát 500 korun a mezi ulicemi L. B. Schneidera a Papírenskou pak 400 korun.

Město uspořádalo i dvě internetové debaty, při které zástupci radnice a zpracovatele projektu odpovídali na dotazy. "V jednu chvíli bylo připojeno téměř sedm set respondentů, aktivních bylo asi pět set," říká k první debatě, která se uskutečnila v úterý, Viktor Lavička. "Odzkoušeli jsme tím revoluční metodu diskuze. Jakýkoliv sál, který jsme pro podobné besedy zatím použili měl kapacitu sto padesát až dvě stě lidí," poukazuje Viktor Lavička na to, že se tentokrát mohlo zapojit několikanásobně více občanů. K besedě se bylo možné připojit přes webové stránky radnice. Dotazy šlo posílat i mailem na adresu parkovani3@c-budejovice.cz, která nabízí větší množství znaků než přímé zapojení do internetové diskuze.

Většinu dotazů se povedlo při první akci, která trvala tři hodiny, zodpovědět. Některé zůstaly na čtvrtek. Část se opakovala. "Zodpovězeno bylo 105 nejvíce likovaných dotazů, které měly celkem 1146 preferenčních hlasů. Ve frontě zůstalo 138 otázek na čtvrtek," přibližuje průběh debaty náměstek primátora. Radnici zastupovali také náměstci Petr Holický a Ivo Moravec a zástupci odboru dopravy nebo správy veřejných statků. I když to bylo přes internet, zástupci města dodrželi všechna nařízená hygienická opatření. "Měli jsme rozestupy i respirátory," zdůrazňuje Viktor Lavička.

V oblasti, kam se mají rozšířit parkovací zóny, by podle předpisů mělo nyní stát v jednu chvíli nanejvýš 2644 vozidel. Po zavedení parkovacích zón zde má být 3279 míst. Ovlivní to například změny dopravního značení, které zoficiální parkování i tam, kde se dosud stojí spíše z benevolence policie. O tom, jak to s využitím a potřebou parkovacích míst vypadá, totiž svědčí průzkum, který ukázal, že obsazenost v noci je u současných míst 113,5 % a ve dne dokonce 131,5 %! V budoucnu by zavedení parkovacích zón mělo přinést obsazenost území v noci 79 % a ve dne 84,6 %.

Uvolnění pozic pro místní se podařilo dosáhnout třeba na Pražském předměstí. S mírnými komplikacemi ale musejí počítat při úpravách třeba řemeslníci nebo návštěvy. Těm zbudou jen smíšené zóny. V modrých zónách nebudou moci zastavit.

Nová úprava ovšem přinese i změny dopravního značení. Na některých místech by měly být nově zavedeny jednosměrky, objeví se i retardéry. Pokud ale už nyní v místě byla zavedena zóna rychlosti 30 kilometrů s předností zprava, tak by podle Viktora Lavičky taková lokalita mohla zůstat bez retardérů. Kde se ale budou nově zavádět omezení rychlosti nebo jiné úpravy, tam se musí vyhovět podle náměstka primátora novým normám a přibudou i vedle modrých čar nebo parkovacích automatů také retardéry.

"Zazněly nejen dotazy, ale i podněty. Ty relevantní, pokud to bude možné zapracujeme do projektu," říká Viktor Lavička. Ale upozorňuje, že třeba jednosměrky už prošly složitým schvalovacím procesem, kde se vyjadřovala třeba i policie nebo hasiči a v tomto ohledu se projekt s největší pravděpodobností měnit nebude. Například parkování ve vnitroblocích by se nemělo řešit detailně značením uvnitř, ale jednou dopravní značkou na vjezdu. Řešit se zřejmě ještě bude problematika parkování pro lékařské ordinace.

Novinku chce radnice zavést letos na podzim, záležet bude třeba na tom, jak rychle se podaří schválit definitivní podobu projektu a jak rychle se například najde dodavatel prováděcích prací.

Veřejnost může své připomínky vznášet do 15. února 2021 na adresu parkovani3@c-budejovice.cz a podrobnější informace najdou zájemci třeba na adrese https://www.c-budejovice.cz/parkovaci-zony-3-etapa-verejne-projednani na webu radnice.