Poprvé v historii si nemohou místní zkrátit cestu z jednoho konce města na druhý, aniž by zaplatili. „Co můžeme dělat, je to soukromý pozemek. Já tudy chodím hodně často, tak už mám permanentku a mohu chodit v klidu dál,“ uvedla Marie Hartlová z Blatné.

Podle Veroniky Janečkové ze správy zámku udělalo podobě kolem tří set lidí. Jednorázová vstupenka by návštěvníky parku nepustila ze směru od Sokolovny, mohli by tudy jen vyjít. Zpoplatnění zvažovali majitelé už několik let. „Peníze, které se vyberou půjdou zpět do parku, na jeho úpravu a ve prospěch zvířat. Zvažujeme i novinky jako jsou místa pro piknik nebo akce pro děti,“ doplnila Veronika Janečková.

Za vstupenku na tři hodiny zaplatí dospělý 25 korun. Vycházet a vcházet může po tu dobu opakovaně od nádvoří zámku.

Vstup do parku:

Dospělý 25 Kč

Děti do 6 let zdarma

ZTP/P průkaz zdarma

Permanentka 400 Kč

Permanentka pro místní 250 Kč