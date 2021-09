Papoušek sehrál hlavní roli i v případu z 30. srpna. Začalo to tím, že na lince 156 bylo upozorněno na podivné chování skupinky lidí u hotelu Bavor, konkrétně, že něco pokládají na auto schované pod plachtou. Žena s dětmi ale nechtěly nic ničit. Jak se ukázalo, ulétla jim korela a usadila se na okně v pátém patře hotelu. Rodinka se jí snažila nalákat do klece a v době lovu si děti odložily svršky na zmíněný vůz.

O vzácné návštěvě informovala městská policie na Facebooku Strakoňáci a ještě před polednem si pro papouška přišel majitel. Jak uvedl stálista, shledání to bylo vskutku radostné. Papoušek prý se svým pánem chodí i ven a sedí mu na rameni. V nešťastný okamžik se ale lekl motorky a vzal roha. Z Dukelské odletěl k hotelu Bavor, kde si vybral své zachránce, kteří zavolali strážníky.

Kuriózní událost zapsali strážníci strakonické městské policie do záznamů v neděli 15. srpna dopoledne. | Foto: MP Strakonice

Kuriózní událost zapsali strážníci strakonické městské policie do záznamů v neděli 15. srpna dopoledne. Volal muž, že jeho kamarádovi přistál v ulici Na Ohradě na rameni zelený okroužkovaný papoušek. Exotický pták kupodivu počkal na příjezd hlídky a nechal se převézt na služebnu, kde se stal okamžitě miláčkem.

