Panská se skloňuje ve všech pádech a zcela právem budí zájem a pozornost lidí. Ti ale zároveň ptají, jaký osud ji čeká. Neboli jak bude využívána, jaké do ní plánujete programy.

Máme od návštěvníků Panské zahrady stejné reakce a jsme za ně moc rádi. Je vidět, že se nám povedla dobrá a potřebná věc. Už nyní plánujeme do Panské program na příští rok. V sousedním letním kině chceme dělat opravdu ty velké pořady, například koncerty do 2000 lidí. Nasmlouvané jsou například Nou Name nebo David Koller. Panská je prioritně určena pro menší a komornější akce. Sem zcela jasně spadají setkávání seniorů, ale osvědčily se nám i dětské akce. Udělali jsme jeden pořad pro děti, kde bylo kolem 300 platících. Takže plánujeme nedělní dopoledne pro děti. Pátky a soboty budeme plnit podle aktuálních akcí – divadla, menší koncerty a podobně. Už nyní víme, že 30. dubna 2022 otevíráme Panskou rejem čarodějnic. Jeden z prvních koncertů pak bude Mňága a Ždorp. Ale nejsou jen víkendy, takže bychom rádi naplánovali některé akce i na všední dny. Opékání buřtů a country muziku, ale také jazz a podobně.

Dáte prostor například také regionálním divadlům?

Moc rádi a máme právě tohle také v plánu. Bývala tu divadelní přehlídka, kterou bychom klidně mohli pořádat na více místech a jedním z nich by byla Panská zahrada.

Starosta Břetislav Hrdlička při otevření Panské uvedl: „Chtěli bychom, aby Panská zahrada byla místem, kam si třeba lidé jen zajdou na pivo a chvilku posedět.“ Stále to platí?

Je to úplně přesné a platí to v celém rozsahu. Trvalé otevření je prakticky naší podmínkou a základem pro to, aby se sem lidé naučili chodit. Otázkou je, jaká bude otevírací doba.

Má radnice v plánu dovybavit zahradu?

Vše je otázkou peněz, ale chtěli bychom zde instalovat především dětské atrakce kvůli rodinám s dětmi. Na jaře 2022 má byt vypsána poměrně velká evropská dotace na taková zařízení. Kromě toho se nabízí také atrakce přímo ve stromech včetně úpravy přilehlých luk.

Jakým způsobem zakončí Panská zahrada letošní sezonu?

V pátek 24. září zde zahájí Václavskou pouť strakonická kapela Scéna. Začátek je ve 20 hodin. Tím letošní program Panské zahrady končí.