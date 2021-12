Ozdoby na stromek si lidé dříve vyráběli sami doma. Nejčastěji to byly perníčky, ořechy balené do zlatého staniolu, drátěné nebo různé papírové řetězy. "Na stromeček se věšela také jablíčka nebo cukroví. Z kupovaných ozdob to byly papírové, voskové i z vaty. Byly totiž levnější, než stále více se objevující ozdoby skleněné," upřesnil Jan Kouba z Prácheňského muzea v Písku.

Až do 20. let 20. století se skleněné vánoční ozdoby v Čechách nevyráběly, dovážely se sem z Německa. "Na konci 20. let už vánoční výrobky českých sklářů každoročně zaplavovaly trh. Vedle tradičních foukaných ozdob z bílého skla byly populární také tzv. korálkové ozdoby. Ty měly často motivy, které s Vánocemi vůbec nesouvisely, například letadlo, autíčko, koloběžky a různá zvířátka," popsal Jan Kouba.

Druhá polovina 20. století už přinesla jasnou dominanci skleněných foukaných baněk. Stromečky jsou pestře barevné, až duhové, stále více se objevují různé skleněné figurky zvířátek nebo Dědy Mráze. Od 80. let se začíná masivně objevovat vedle dosud dominantního smrčku borovice.

Vánoční trhy v Písku se ruší, prodejci přesto na Bakaláře dorazí

Po revoluci v roce 1989 se začínají rozmáhat dva fenomény - stromeček se zdobí podle každoročních módních trendů, a pak u mnohých se stromeček „navrací k přírodě“ a dominují mu ozdoby ze slámy.

Nejčastějším osvětlením stromku byly voskové svíčky. Vůbec první elektrické svíčky se v Čechách objevují už ve 20. letech 20. století. Trvalo ale téměř 50 let, než tento typ osvětlení stromečku převážil nad svíčkami z vosku.

Prácheňské muzeum v Písku vánoční výzdobu dlouhodobě shromažďuje a ve svých sbírkách má zajímavé kousky. "K nejstarším našim ozdobám patří například šesticípá hvězda, používána na špičku vánočního stromku. Je z dutých skleněných perlí, skleněných tyček a velké skleněné koule, pospojována drátky, stříbrné a zlaté barvy. Pak máme i velmi starý vánoční řetěz pospojovaný z malých ve formě tvarovaných ozdob. Ten může být klidně i ze začátku 20. století. Vlastníme i řadu papírových ozdob z I. republiky," uvedl Jan Kouba.

Vánoční ozdoby po svých rodičích nebo prarodičích nosí pracovníkům Prácheňského muzea i návštěvníci.