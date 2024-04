Památník u kostela sv. Václava ve Strakonicích hledá jména svých hrdinů

Historie památníku u kostela sv. Václava ve Strakonicích sahá do doby dvacátých let minulého století. Teď ho čeká rekonstrukce a plánem města bylo, vytesat do jeho pamětních desek jména hrdinů, kteří se zúčastnili bojů obou válek. Ale žádná jména zatím nejsou.

Pomník u kostela sv. Václava. | Foto: Markéta Bučoková