Památná lípa odolávala povětří více než dvě stě let

Kbelnice – Do víkendu než dorazila vichřice Herwart rostla ve Kbelnici na úvozové cestě, která vedla k původnímu velkostatku, více než dvousetletá lípa velkolistá.

Tento strom bojoval podle místních kronik s nepřízní počasí více než 200 let. „Zmínka o tom, že kmen stromu částečně vymrzl je z roku 1929,“ řekla Blanka Pučerová, která bydlí opodál a historie obce kde žije ji zajímá. Bližší informace o jejím vysazení se bohužel nedochovaly.

V roce 1941 bylo celorepublikové sčítání stromů a lípa již patřila mezi památné stromy. Záznam v kronice říká: „Obvod kmene byl v roce 1935 280 centimetrů,“ dodává Blanka Pučerová.

Stáří stromu je odhadováno do 250 let, v roce 2008 měl kmen průměr 430 centimetrů. Noční bouřka před dvěma lety třetinu stromu zlomila a vichřice Herwart své dílo zkázy dokonala. Strom se úplně zlomil. Zbytek musel být odstraněn, zůstal pro připomenutí jen pařez. „Na něm bylo znát, že je dřevo poškozené a byla otázka času, kdy to přijde,“ dodává smutně Blanka Pučerová. Jestli obec vysadí nové stromy se v tuto chvíli neví.