Z březnových událostí Městské policie Strakonice.

Městská policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Edwin Otta

Úraz po pádu z lešení

Ve středu 22. března v podvečer zaznamenal dispečink naléhavé volání S.O.S. Oznamovatel veliteli směny sdělil, že v areálu nemocnice právě spadl z lešení nějaký muž, leží na zemi, třese se a on neví, co má dělat. Obě hlídky byly na místě rychlostí blesku a o nešťastníka, kterému osud nachystal letecký den, se postaraly do doby, než se k němu dostal lékař. Kvůli případnému šetření pracovního úrazu byla přivolána i státní policie.

Lavička místo baldachýnu

Mezi Lidickou ulicí a kruháčem s výpadovkou na Písek někdo leží u lavičky. Upozornil na to ve čtvrtek 23. března hodinu a půl před půlnocí telefonát. Strážníci se tedy jeli podívat, kdopak se tady uložil ke spánku. Byla to žena, komu lavička imitovala baldachýn. Když se hlídce konečně podařilo ženštinu posadit, nastal problém číslo dvě – zjistit, s kým má tu čest. Žena měla co dělat, aby se udržela v poloze vsedě, natož aby promluvila. Podařilo se jí rozmluvit během krátkého záchvěvu střízlivosti. Sedmatřicetiletá Slovenka nadýchala bezmála dvě promile. Zákaznicí záchytky se ale nestala, lékař konstatoval, že to není nutné.

Ještě že má čeština na výběr

Slyšel jsem třikrát volat o pomoc z některého ze sousedních bytů, přijeďte. Ve dvanáctipatráku Na Ohradě je ve spletitém labyrintu chodeb hledat ten konkrétní jako hledat jehlu v kupce sena. Strážníci v pátek 24. března postupně zazvonili na sousedy, ti se s udivenými obličeji dušovali, že jsou v pohodě. Pak si dovolili ještě zazvonit na byt o patro níže, v němž bydlí muž, který si údajně rád přihne. Zda byl toho času pod vlivem, se nepodařilo přes zavřené dveře prokázat. Každopádně doma byl. Neotevřel, jen hlídce vzkázal, aby šla do … (synonymem je slovo řiť) a počastoval ji synonymem pánského přirození.

Vysvobození puberťáci

Z bůhvíjakého důvodu se v sobotu 25. března dostali do prekérní situace dva nezletilci. V šest hodin večer zjistili, že jsou zamčeni v obchodním centru Maxim. O vysvobození žádali strážníky. Měli štěstí, že v domě s mnoha provozovnami sídlí kavárna, která zavírá večer. Obsluha byla laskava a pubertální vězně pustila zadním vchodem na svobodu.

Jaroslava Krejčová, MP Strakonice